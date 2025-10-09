Falsche Batterie? Teure Schäden vermeiden

Fahrzeuge mit modernen Start-Stopp-Systemen verlangen ihren Batterien einiges ab. Das ständige Abschalten und Neustarten des Motors, kombiniert mit Komfort-Extras wie Sitzheizung oder Navi, belastet die Stromversorgung enorm. Die Experten von Banner erklären, warum die Wahl der richtigen Fahrzeugbatterie entscheidend ist und welche Konsequenzen eine falsche Entscheidung haben kann.