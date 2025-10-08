Julia Koschitz: Wärmflasche bei Dreh im Innviertel

Julia Koschitz ermittelt derzeit im Bezirk Braunau, Oberösterreich, in einer ungewöhnlichen Rolle: Als Polizistin kämpft sie gegen frühes Alzheimer – und um ein verschwundenes Mädchen. Gedreht wird in nebligen Mooren und bei verlassenen Scheunen, die „Krone“ besuchte das herbstlich kühle Filmset.
Es regnete pausenlos, die Kleidung wurde klamm, es war kalt – aber der Schauplatz war perfekt: Eine alte Scheune bei der Jausenstation Seeleiten in Moosdorf, Bezirk Braunau.
Die Crew rund um Hauptdarstellerin Julia Koschitz bewies am regnerischen Montag viel Disziplin. Mit Tee und Wärmflaschen in den Drehpausen konnte schließlich das Tagesziel erreicht werden – eine zentrale Szene in der Serie „Das Vergessen“ (AT).
Koschitz spielt eine Polizistin mit Handicap
Der Bad Ischler Daniel Prochaska, der bereits beim „Tatort“ reüssierte, und Johanna Moder führen Regie bei der sechsteiligen Serie, die Mona Film für ORF und ARD produziert.
Die Handlung ist gewagt: Publikumsliebling Koschitz spielt eine Polizistin, die nicht nur gegen Schatten ihrer Vergangenheit kämpft, sondern auch gegen eine erschütternde Diagnose – frühes Alzheimer.
Doch statt sich zurückzuziehen, stürzt sie sich in einen Fall und begibt sich für ihre von Martina Ebm dargestellte Schwester Caro auf die Suche nach deren Tochter Amelie, die spurlos verschwunden ist.
Wann kommt die Serie ins Fernsehen?
Bis 3. Dezember, also insgesamt 40 Tage, ist die Filmcrew in Oberösterreich unterwegs. Drehorte sind unter anderem das Krankenhaus in Braunau, die Gemeinden Geretsberg, Reith, Mauerkirchen, Helpfau-Uttendorf, Dorfibm und Ibm – natürlich auch das Moor, das mit Herbstnebel für schaurige Stimmung sorgen wird. Ein weiterer Drehort ist Wien.
Mit Namen wie Matthias Koeberlin, Veronika Glatzner, Regula Grauwiller, Anja Pichler oder Ferry Öllinger ist der Cast aus deutschen und österreichischen Schauspielern hochkarätig.
„Das Vergessen“ soll 2026 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.