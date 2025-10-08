Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“ vor Ort

Julia Koschitz: Wärmflasche bei Dreh im Innviertel

Oberösterreich
08.10.2025 16:00
Drehszene: Julia Koschitz (re.) spielt eine Polizistin, die nach einem Mädchen sucht.
Drehszene: Julia Koschitz (re.) spielt eine Polizistin, die nach einem Mädchen sucht.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Julia Koschitz ermittelt derzeit im Bezirk Braunau, Oberösterreich, in einer ungewöhnlichen Rolle: Als Polizistin kämpft sie gegen frühes Alzheimer – und um ein verschwundenes Mädchen. Gedreht wird in nebligen Mooren und bei verlassenen Scheunen, die „Krone“ besuchte das herbstlich kühle Filmset.

Es regnete pausenlos, die Kleidung wurde klamm, es war kalt – aber der Schauplatz war perfekt: Eine alte Scheune bei der Jausenstation Seeleiten in Moosdorf, Bezirk Braunau.

Die Crew rund um Hauptdarstellerin Julia Koschitz bewies am regnerischen Montag viel Disziplin. Mit Tee und Wärmflaschen in den Drehpausen konnte schließlich das Tagesziel erreicht werden – eine zentrale Szene in der Serie „Das Vergessen“ (AT).

Koschitz spielt eine Polizistin mit Handicap
Der Bad Ischler Daniel Prochaska, der bereits beim „Tatort“ reüssierte, und Johanna Moder führen Regie bei der sechsteiligen Serie, die Mona Film für ORF und ARD produziert.

Die Handlung ist gewagt: Publikumsliebling Koschitz spielt eine Polizistin, die nicht nur gegen Schatten ihrer Vergangenheit kämpft, sondern auch gegen eine erschütternde Diagnose – frühes Alzheimer.

Doch statt sich zurückzuziehen, stürzt sie sich in einen Fall und begibt sich für ihre von Martina Ebm dargestellte Schwester Caro auf die Suche nach deren Tochter Amelie, die spurlos verschwunden ist.

(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Julia Koschitz ist eine österreichische Schauspielerin, bekannt aus Film, Fernsehen und Theater.
Julia Koschitz ist eine österreichische Schauspielerin, bekannt aus Film, Fernsehen und Theater.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Wann kommt die Serie ins Fernsehen?
Bis 3. Dezember, also insgesamt 40 Tage, ist die Filmcrew in Oberösterreich unterwegs. Drehorte sind unter anderem das Krankenhaus in Braunau, die Gemeinden Geretsberg, Reith, Mauerkirchen, Helpfau-Uttendorf, Dorfibm und Ibm – natürlich auch das Moor, das mit Herbstnebel für schaurige Stimmung sorgen wird. Ein weiterer Drehort ist Wien.

Lesen Sie auch:
Good Cop – bad Cop: Wer ist wer? Katharina Stemberger und Angelika Niedetzky als Ermittler-Duo ...
4. Staffel „SOKO Linz“
Neues Team, frische Leichen und Liebeskummer
26.09.2025
Von Ischl nach Wien
Skulptur verschwand, doch Nachschub folgt
05.10.2025
Ex-SEER-Star
Sassy Holzinger: „Der Sound meines Lebens“
17.08.2025

Mit Namen wie Matthias Koeberlin, Veronika Glatzner, Regula Grauwiller, Anja Pichler oder Ferry Öllinger ist der Cast aus deutschen und österreichischen Schauspielern hochkarätig.

„Das Vergessen“ soll 2026 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Oberösterreich

krone.tv

Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
134.084 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
133.976 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
120.530 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1632 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1231 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Einigung bei Beamten-Löhnen: Das sind die Details
1088 mal kommentiert
Künsberg Sarre (NEOS), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), Sts Alexander Pröll (ÖVP), ...
Mehr Oberösterreich
„Krone“ vor Ort
Julia Koschitz: Wärmflasche bei Dreh im Innviertel
Neue Maßnahmen der EU
Voest-Boss zu Stahlzöllen: „Wichtiger Schritt“
Pläne des Intendanten
Liebeserklärung und kürzeres Brucknerfest
Geschäftsjahr 2024/25
Knappe Million Verlust für Aufsteiger SV Ried
Einigung wurde erzielt
Bank zahlt nicht offengelegte Provisionen zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf