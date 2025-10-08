Liebeserklärung und kürzeres Brucknerfest

Es begann mit einer dreifachen „Liebeserklärung“ an das Brucknerhaus: „Erstens ist das Haus voll zeitloser Schönheit“, sagt Norbert Trawöger, der seit 51 Tagen als neuer künstlerischer Leiter im Amt ist. Zweitens: „Eine Liebeserklärung an die Menschen hier, mein Team – wir finden gerade gemeinsam zueinander. Ein toller Prozess.“ Und drittens ist Trawöger auch vom Publikum angetan, das viel Resonanz und Energie zeige.