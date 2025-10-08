Knappe Million Verlust für Aufsteiger SV Ried

Gewählt wurde ein neuer, neunköpfiger Vorstand. An der Spitze steht weiter der seit 2023 als Präsident der SV agierende Thomas Gahleitner. Er hob die über 170 Partner und Sponsoren der Sportvereinigung hervor: „Dieses breite Fundament ist für uns enorm wichtig und macht uns in wirtschaftlicher Hinsicht sehr widerstandsfähig und zukunftssicher.“