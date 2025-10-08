Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geschäftsjahr 2024/25

Knappe Million Verlust für Aufsteiger SV Ried

Bundesliga
08.10.2025 13:03
Die SV Ried schreibt rote Zahlen.
Die SV Ried schreibt rote Zahlen.(Bild: GEPA)

Die in der vergangenen Saison in die Fußball-Bundesliga zurückgekehrte SV Ried hat das Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Minus von rund 986.000 Euro abgeschlossen. Dies gab Finanzvorstand Roman Simmer bei der Mitgliederversammlung der Innviertler am Dienstagabend bekannt. 

0 Kommentare

Das Eigenkapital des Klubs liege aber weiter „stabil über einer Million (Euro)“, wie Simmer weiter erklärte. Mit Blick auf die kommenden Jahre will Ried nun neue Einnahmequellen erschließen.

Neue Herausforderungen
„In den nächsten Jahren stehen wir vor neuen Herausforderungen – wie sinkenden TV-Geldern und steigenden Kosten. Deshalb ist klar: Wir werden zusätzliche Einnahmequellen erschließen, um auch langfristig in der Bundesliga sportlich und wirtschaftlich bestehen zu können“, betonte Simmer.

Gewählt wurde ein neuer, neunköpfiger Vorstand. An der Spitze steht weiter der seit 2023 als Präsident der SV agierende Thomas Gahleitner. Er hob die über 170 Partner und Sponsoren der Sportvereinigung hervor: „Dieses breite Fundament ist für uns enorm wichtig und macht uns in wirtschaftlicher Hinsicht sehr widerstandsfähig und zukunftssicher.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SV Ried
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
133.687 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
132.424 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
121.227 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1629 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Innenpolitik
Einigung bei Beamten-Löhnen: Das sind die Details
1078 mal kommentiert
Künsberg Sarre (NEOS), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), Sts Alexander Pröll (ÖVP), ...
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1077 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Mehr Bundesliga
Geschäftsjahr 2024/25
Knappe Million Verlust für Aufsteiger SV Ried
Österreichs Gegner?
Stankovic: „Gibt kein Nackerpatzl mehr im Fußball“
Gerald Scheiblehner:
„War schwer, den richtigen Sender reinzubekommen“
Franz Pichler:
„Bei der After-Show-Party lässt jeder alles raus“
Heiß begehrt!
Red Bull angelt nach Austrias Shootingstar

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf