Hausherr von Einbrechern blutig geschlagen

Verdacht in Richtung Rumänien

„Diese Getränke werden vor allem in Osteuropa gerne getrunken“, so Ganser. Und so falsch dürfte seine Vermutung nicht sein, denn die Einbrecher ließen Tragetaschen zurück: „Auf denen ist zum Beispiel ein Wisent oder Bison abgebildet und der Text besagt übersetzt so viel wie ,ungezähmtes Rumänien‘, das ist schon interessant“, so Hans Ganser, der nun auch auf Facebook einen Aufruf gestartet hat, um die Täter, die unerkannt entkommen konnten, zu fassen.