Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Faustschlag erlitten

Hausherr von Einbrechern blutig geschlagen

Oberösterreich
09.10.2025 08:00
Im „Spirits.land“ von Hans Ganser in Prambachkirchen wurde eingebrochen.
Im „Spirits.land“ von Hans Ganser in Prambachkirchen wurde eingebrochen.(Bild: Wenzel Markus)

Einbrecher hatten es in Oberösterreich auf hochprozentige Spirituosen abgesehen, wurden allerdings vom Besitzer auf frischer Tat ertappt. Der Geschäftsmann sucht nun nach den beiden Tätern.

0 Kommentare

Eine blutige Lippe, ein blaues Auge und Prellungen – ein Hausbesitzer (54) aus Prambachkirchen wird noch immer schmerzlich an die Nacht von Freitag auf Samstag erinnert.

Es war gegen 2.15 Uhr, als er und seine Frau plötzlich von klirrenden Geräuschen aus dem darunterliegenden Geschäftslokal aus dem Schlaf gerissen wurden. Der 54-Jährige wollte nachschauen und erlebte eine böse Überraschung: Als er nämlich in das Ladenlokal ging, wurde er sofort von einer Faust niedergestreckt.

Zitat Icon

Die Täter hatten es fast ausschließlich auf Armagnacs und Cognacs abgesehen. Sie dürften also genau gewusst gehabt haben, was sie wollen.

Hans Ganser, Inhaber Spirits.land

Zwei Einbrecher hatten zuvor die Tür zu dem Spirituosen-Geschäft mit einem Flachwerkzeug aufgezwängt und hatten schon mehrere Einkaufssackerl mit Flaschen gefüllt.

Großteil der Beute blieb im Geschäft zurück
Danach ging alles sehr schnell. Die Täter flüchteten, konnten aber nur einen Bruchteil der zuvor gesammelten Beute mitnehmen. „Sie haben eine Kassenlade mit kleinem Geldbetrag und eine Tragetasche mit Armagnacs und Cognacs verschiedener Jahrgänge mitgenommen“, erzählt Geschäftsinhaber Hans Ganser im Gespräch mit der „Krone“.

Die Einbrecher wollten Getränke stehlen, wurden dabei allerdings erwischt.
Die Einbrecher wollten Getränke stehlen, wurden dabei allerdings erwischt.(Bild: Wenzel Markus)

In seinem Laden gibt es exquisite Spirituosen, vor allem Whiskey und Gin, aber eben auch andere hochprozentige Getränke. Und die Einbrecher dürften genau gewusst haben, was sie wollen. Denn während sie edle Whiskeys aus aller Welt, Gin und Wodkas stehen ließen, nahmen sie eben nur französischen Weinbrand und steckten diesen in mehrere Einkaufstaschen.

Diese Tragetasche hatten die Täter dabei.
Diese Tragetasche hatten die Täter dabei.(Bild: Spirits)

Verdacht in Richtung Rumänien
„Diese Getränke werden vor allem in Osteuropa gerne getrunken“, so Ganser. Und so falsch dürfte seine Vermutung nicht sein, denn die Einbrecher ließen Tragetaschen zurück: „Auf denen ist zum Beispiel ein Wisent oder Bison abgebildet und der Text besagt übersetzt so viel wie ,ungezähmtes Rumänien‘, das ist schon interessant“, so Hans Ganser, der nun auch auf Facebook einen Aufruf gestartet hat, um die Täter, die unerkannt entkommen konnten, zu fassen.

Der Sachschaden ist zum Glück überschaubar. Nur der Hausbesitzer wird noch länger an die Nacht denken müssen. 

Porträt von Gerald Schwab
Gerald Schwab
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Großer Jubel bei den Angehörigen der Hamas-Geiseln nach Bekanntwerden der Einigung
Israels Präsident:
„Kein Zweifel, Trump verdient Friedensnobelpreis“
Israel und die islamistische Hamas haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf die ...
„Geiseln bald frei“
Trump: Israel und Hamas stimmen Friedensplan zu
In Deutschland können Migrantinnen und Migranten künftig frühestens nach fünf Jahren die ...
Linke stimmten dagegen
Bundestag streicht beschleunigte Einbürgerung
Die deutsche und bayerische Regierung haben Gesetze beschlossen, die den Abschuss von Drohnen ...
„Abwehr einer Gefahr“
Gesetz für Drohnen-Abschüsse in Deutschland durch
Der Strafprozess gegen Maja T. in Ungarn geht im Jänner 2026 weiter.
Nazis attackiert?
Prozess gegen Maja T. in Ungarn auf Jänner vertagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.989 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
135.275 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
127.375 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1635 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1312 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1157 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Wird heute präsentiert
Kühbauer vor der Rückkehr als Trainer beim LASK
Krone Plus Logo
Feuerwehr Marchtrenk
Plant Ex-Kommandant seine Rückkehr in Chefsessel?
Faustschlag erlitten
Hausherr von Einbrechern blutig geschlagen
Eine war 78 Jahre alt
Zwei betrunkene Lenkerinnen aus Verkehr gezogen
Krone Plus Logo
Aktueller Fall in OÖ
Warum „Spontanität“ bei Alkohol-Unfall besser ist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf