15-jährige Mopedlenkerin starb bei Unfall mit Auto

Alkotest negativ

Die Mopedlenkerin wurde dabei in ein angrenzendes Feld geschleudert und tödlich verletzt. Nachkommende Lenker leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Doch für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät. Die Autoinsassen, der Alkotest beim Autofahrer war negativ, blieben körperlich unversehrt. Erst um 0.20 Uhr war die Unfallstelle wieder frei, an beiden Fahrzeugen war Totalschaden entstanden.