15-jährige Mopedlenkerin starb bei Unfall mit Auto

Tragödie in der Nacht auf Samstag in Waizenkirchen (Oberösterreich)! Eine junge Mopedlenkerin kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto eines ebenfalls jugendlichen Lenkers. Dabei wurde die 15-Jährige in ein Feld geschleudert und war sofort tot.
Die 15-jährige Mopedlenkerin war am Freitag gegen 20.30 Uhr auf der B129 aus Peuerbach kommend in Fahrtrichtung Waizenkirchen unterwegs. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 19-jähriger Autofahrer gemeinsam mit seinem 16-jährigen Freund, aus Waizenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Peuerbach. In einer Kurve kam es zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.
Alkotest negativ
Die Mopedlenkerin wurde dabei in ein angrenzendes Feld geschleudert und tödlich verletzt. Nachkommende Lenker leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Doch für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät. Die Autoinsassen, der Alkotest beim Autofahrer war negativ, blieben körperlich unversehrt. Erst um 0.20 Uhr war die Unfallstelle wieder frei, an beiden Fahrzeugen war Totalschaden entstanden.
