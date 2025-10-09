Warum „Spontanität“ bei Alkohol-Unfall besser ist

Zwei betrunkene Lenkerinnen aus Verkehr gezogen
Eine war 78 Jahre alt
Ein Verkehrsunfall im Rausch ist „täglich Brot“ für Einsatzkräfte, aber auch für Richter. Ein aktueller Fall eines jungen Oberösterreichers zeigt, dass es nicht egal ist, wann man den Entschluss gefasst hat, sich hinters Lenkrad zu setzen. Es geht immerhin um eineinhalb Jahre Gefängnis. Die „Schlüsselübergabe“ ist die Gretchenfrage.
Nach einem Fest in Baumgartenberg mit dem Auto eines Freundes einen schweren Unfall gebaut; fünf mitfahrende Kumpel – einer im Kofferraum – teils schwer verletzt; im Blut 1,3 Promille Alkohol: Der Prozess gegen einen 20-jährigen Mühlviertler wegen fahrlässiger Körperverletzung sollte Routine sein. Doch es kam anders als erwartet.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.