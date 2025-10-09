Warum „Spontanität“ bei Alkohol-Unfall besser ist

Ein Verkehrsunfall im Rausch ist „täglich Brot“ für Einsatzkräfte, aber auch für Richter. Ein aktueller Fall eines jungen Oberösterreichers zeigt, dass es nicht egal ist, wann man den Entschluss gefasst hat, sich hinters Lenkrad zu setzen. Es geht immerhin um eineinhalb Jahre Gefängnis. Die „Schlüsselübergabe“ ist die Gretchenfrage.