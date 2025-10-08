Stadtchef ist nach Abfuhr vor Gericht unter Druck

Nun droht eine Klage

Der Kauf musste rückabgewickelt werden. Etliche Personen wurden erstinstanzlich verurteilt, sie legten Einsprüche ein – es gilt die Unschuldsvermutung. Wären die Hütten legalisiert worden, wäre das Strafausmaß höher ausgefallen. Pikantes Detail: Der Anwalt der Dame hat auch schon die Stadt und Krapf juristisch vertreten. Weniger gut dürfte das Verhältnis zu den erstinstanzlich Verurteilten sein. Von ihnen blüht Krapf womöglich eine Klage wegen Amtsmissbrauchs. Der Bürgermeister kündigt indes seinerseits die Prüfung weiterer juristischer Schritte an.