Bootshütten-Causa

Stadtchef ist nach Abfuhr vor Gericht unter Druck

Oberösterreich
08.10.2025 10:00
Die im Jahr 1969 illegal errichteten Bootshütten am Traunsee in Gmunden könnten die Richter noch ...
Die im Jahr 1969 illegal errichteten Bootshütten am Traunsee in Gmunden könnten die Richter noch länger beschäftigen.(Bild: MAZ)

Zwei Bootshütten aus dem Jahr 1969  sorgen im sonst so beschaulichen Gmunden einen gehörigen Wirbel aus. Bürgermeister Stefan Krapf wollte während eines laufenden Gerichtsprozesses Schwarzbauten legalisieren. Das könnte für den Ortschef nun ein Bumerang werden.

Knapp elf Jahre nach seiner Angelobung ist der Gmundner Bürgermeister Stefan Krapf (VP) gehörig unter Druck geraten. Wie berichtet, hat das Landesverwaltungsgericht das Ansuchen des Stadtchefs für eine nachträgliche Legalisierung von zwei Bootshütten am Traunsee abgewiesen. Was nach einem simplen Patzer klingt, entpuppt sich als brisante Causa.

Antrag während Prozess
Krapf stellte den Antrag während eines laufenden Strafverfahrens. Ein Konsortium saß auf der Anklagebank, weil es eine ältere Dame beim Kauf eines Gebäudes und der zwei Bootshütten über den Tisch gezogen haben soll. Die Beschuldigten begründeten den niedrigen Preis u. a. mit dem geringen Wert der Schwarzbauten und den drohenden Abrisskosten.

Nun droht eine Klage
Der Kauf musste rückabgewickelt werden. Etliche Personen wurden erstinstanzlich verurteilt, sie legten Einsprüche ein – es gilt die Unschuldsvermutung. Wären die Hütten legalisiert worden, wäre das Strafausmaß höher ausgefallen. Pikantes Detail: Der Anwalt der Dame hat auch schon die Stadt und Krapf juristisch vertreten. Weniger gut dürfte das Verhältnis zu den erstinstanzlich Verurteilten sein. Von ihnen blüht Krapf womöglich eine Klage wegen Amtsmissbrauchs. Der Bürgermeister kündigt indes seinerseits die Prüfung weiterer juristischer Schritte an.

Auf Facebook stellte er klar: „Als Bürgermeister hatte ich zwei Möglichkeiten. Abriss oder Legalisierung. Vonseiten der Stadt sind wir der Ansicht, dass die Voraussetzungen für eine Landwirtschafts- und Forstnutzung der Hütten gegeben sind.“

Porträt von Mario Zeko
Mario Zeko
Oberösterreich

