Rechtsextremismus: Prominente Kritik an Regierung

Kritisiert wird unter anderem auch, dass die Einstellung von Verfahren wegen rechtsextremer Straftaten im Jahr 2024 um ein Drittel zunahm (von 1529 auf 2022), die Zahl der Verurteilungen dagegen stark zurückging (von 211 auf 177). Und bei den diversionellen Erledigungen gab es einen Anstieg von 134 auf 279.