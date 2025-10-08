Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aktionsplan gefordert

Rechtsextremismus: Prominente Kritik an Regierung

Oberösterreich
08.10.2025 05:00
Auch Kabarettist und Autor Dirk Stermann ist einer der Unterzeichner des offenen Briefes.
Auch Kabarettist und Autor Dirk Stermann ist einer der Unterzeichner des offenen Briefes.(Bild: © Martin Kraft)

Gebündelte Forderung nach Umsetzung eines Gesamtkonzeptes für eine wirksamere Bekämpfung des Rechtsextremismus im Land. 79 bekannte Künstler, Wissenschaftler und Juristen appellieren in offenem Brief an Innenminister und Justizministerin angesichts ständig steigender Vorfälle. Auch gravierende Versäumnisse werden darin aufgelistet.

0 Kommentare

Im Vorjahr gab es mit 1486 rechtsextremen Straftaten laut Verfassungsschutzbericht ein Allzeithoch an NS-Wiederbetätigung, Holocaust-Leugnung und Verhetzung. Gegenüber 2023 war das ein Anstieg um fast ein Viertel.

Trotzdem existiert bis heute kein Gesamtkonzept für eine wirksame Bekämpfung des Rechtsextremismus. Das Mauthausen Komitee und das Netzwerk gegen Rechtsextremismus verlangen seit 2013 einen Nationalen Aktionsplan. 2016 kündigte Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) einen solchen an, ließ ihn dann aber nie ausarbeiten.

Schauspielerin Birgit Minichmayr
Schauspielerin Birgit Minichmayr(Bild: Andreas Tischler / Vienna Press)

2021 forderte auch der Nationalrat mit großer Mehrheit diesen Aktionsplan – doch ausgearbeitet wurde er wieder nicht. Seit heuer im März ist der Aktionsplan zwar im Regierungsprogramm verankert, ausgearbeitet wird er aber immer noch nicht.

Ein Drittel mehr Verfahrenseinstellungen
79 Prominente wie Erika Pluhar, Dirk Stermann, Erwin Steinhauer, Christian Kolonovits, Gregor Seberg oder Birgit Minichmayr werfen der Regierung nun in einem offenen Brief an Innenminister Gerhard Karner und Justizministerin Anna Sporrer Säumigkeit vor.

Schauspielerin, Sängerin und Autorin Erika Pluhar.
Schauspielerin, Sängerin und Autorin Erika Pluhar.(Bild: C.Stadler/Bwag)

Kritisiert wird unter anderem auch, dass die Einstellung von Verfahren wegen rechtsextremer Straftaten im Jahr 2024 um ein Drittel zunahm (von 1529 auf 2022), die Zahl der Verurteilungen dagegen stark zurückging (von 211 auf 177). Und bei den diversionellen Erledigungen gab es einen Anstieg von 134 auf 279.

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
132.386 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
125.391 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
118.252 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1619 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1073 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Österreich
Fall „Waltraud“: Ermittlungen wegen Sozialbetrug!
964 mal kommentiert
Das Bundeskriminalamt hat Ermittlungen gegen „Waltraud“ aufgenommen.
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Acht Stunden Angst
So brachten Betrüger 80-Jährige um ihr Erspartes
Aktionsplan gefordert
Rechtsextremismus: Prominente Kritik an Regierung
Krone Plus Logo
OÖ-Sport-Stars
2025 ist Jahr der Rücktritte: Wer ist der Nächste?
Es ist kompliziert
Software-Austausch bei Justiz sorgt für Ärger
Krone Plus Logo
Der Karriere-Kick
„Netzwerken wie ein Boss – Frauen können das!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf