Pitbull attackierte Frau und Rettungssanitäter

Zwei Verletzte nach einem brutalen Angriff eines wildgewordenen Hundes in einem kleinen Park in Wels. Der betrunkene Besitzer des Tieres soll diesen zuvor nicht gesichert haben. Ihm gelang es dann auch nicht, den kräftigen, aggressiven Vierbeiner von seinen lebensgefährlichen Bissattacken abzuhalten.
Todesängste standen am Mittwoch eine Hundebesitzerin und ein Notfallsanitäter in einem kleinen Park in Wels aus. Ein Pitbullterrier ging auf beide los, griff an und verletzte sie. Mit letzter Kraft gelang es ihnen, sich in Sicherheit zu bringen.
„Ich war kurz nach 11 Uhr mit meinem Chihuahua ,Dito’ spazieren. Nur 200 Meter von unserer Wohnung entfernt, ist plötzlich ein Pitbull auf uns losgestürmt und hat uns attackiert“, erzählt Christine V. Der Angreifer hatte weder Maulkorb noch Leine: „Ich hab’ sofort den ,Dito’ hochgehoben, damit er nicht von ihm zerfleischt wird.“
Allerdings erwischte der Pitbull die 31-Jährige, biss immer wieder zu. „Er ist an mir hochgesprungen und hat mich in die Jacke gebissen. Im Spital sind dann Verletzungen am Knie und am Sprunggelenk diagnostiziert worden. Ich dachte, der bringt uns um.“
Ablenkmanöver probiert
Notfallsanitäter Dominik D. (32) wurde zufällig Zeuge des lebensgefährlichen Vorfalls. „Wir haben gerade einen Krankentransport durchgeführt und Schreie gehört. Ich sah, wie der Pitbull immer wieder auf die Frau einbiss und hatte Angst, dass er sie am Hals erwischt.“
D. versuchte, das Tier durch Schreie abzulenken. Inzwischen kam ein Betrunkener – offenbar der Besitzer – der in einer Hand eine Bierflasche hielt und mit der anderen versuchte, den Hund am Halsband zu fassen – erfolglos.
Flucht in den Rotkreuz-Auto
„Plötzlich ist der Pitbull auf mich los. Ich bin ins Rettungsauto gehechtet und er hat nur noch die Sohle meines Schuhs erwischt“, schildert der Sanitäter.
Christine V. nützte diesen Augenblick der Ablenkung, um sich und ihren Chihuahua in Sicherheit zu bringen, flüchtete mit ihm in ein Nebengebäude. Zu diesem Zeitpunkt war sie kräftemäßig nahezu bereits am Ende. Dominik D. erlitt Prellungen am Knie und am Kopf – und einen Schock. Die Polizei ermittelt...
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.