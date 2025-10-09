Erster Besuch in Österreichs modernstem Knast

Für Kritiker ist es ein unnützer Luxusbau, für Verfechter eines modernen Strafvollzuges längst überfällig: In Klagenfurt entsteht um 170 Millionen Euro eine neue Justizanstalt, die für Insassen und Beamte alle Stückerl spielen soll. Die „Krone“ durfte sich im Rohbau umsehen und auch die Zellen besuchen.