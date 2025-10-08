So brachten Betrüger 80-Jährige um ihr Erspartes
Acht Stunden Angst
Eine 80-jährige Mühlviertlerin wurde unlängst Opfer von dreisten Betrügern, die sich als falsche Polizisten ausgaben. Den ganzen Tag über wurde sie von den Gaunern unter Druck gesetzt, bis sie schließlich ihr Erspartes in einen Sack packte und vor die Türe stellte. Ein Ermittler vom LKA erklärt genau, wie solche Täter vorgehen.
Es waren acht Stunden voller Angst – eine 80-Jährige aus Gramastetten in Oberösterreich wurde in der Vorwoche Opfer des bekannten Polizeitricks. Die Täter meldeten sich telefonisch bei ihr, gaben sich als Gesetzeshüter aus und tischten der Seniorin folgendes Lügenmärchen auf:
