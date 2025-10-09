„Trauen uns das voll zu und es gelingt uns auch“

David, du bist mit Aufsteiger Elche sensationell in die spanische Liga gestartet. Wie erklärst du diesen Erfolgslauf?

David Affengruber: Wir sind auch als Aufsteiger unseren Spielstil, der sehr auf Ballbesitz ausgelegt ist, treu geblieben. Wir trauen uns das zu und es gelingt uns auch sehr gut. Und natürlich haben wir einen ganz besonderen Teamspirit. Wir verstehen uns auch außerhalb des Platzes blendend.