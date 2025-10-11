Flat Tax nicht nur für Pensionisten!

Doch das sollte die Politik nicht von der Idee abbringen, im Gegenteil: Wie wäre es mit einer Einführung für alle, und nicht nur für Nebenverdienste? Andere Länder machen es vor, und das vielfach bekrittelte Teilzeit-Problem wäre auch gelöst. Derzeit bekommt ein Bürger bei doppelter Arbeit nur 70 Prozent mehr Geld, mit einer Flat Tax würde sich das Aufstocken auf 40 Stunden hingegen voll auszahlen. Die Hoffnung darf man ja haben, dass die Senioren-Flat-Tax nur ein erster Schritt zu einer kompletten Einführung einer solchen Steuer ist, sobald es die budgetären Spielräume zulassen. Ziel muss sein, dass alle weniger Steuern zahlen – der Faktor Arbeit ist in Österreich viel zu hoch belastet.