„Krone“-Stopplicht

Emotional und märchenhaft

Fußball International
11.10.2025 14:59
Die WM im nächsten Sommer rückt näher und näher, auch in den Köpfen des Anhangs. Beeindruckende TV-Zahlen bereits beim Match gegen Fußballzwerg San Marino: Bis zu 900.000 Zuseher verfolgten zuletzt den 10:0-Rekordsieg. Als sich zu später Stunde Marko Arnautovic seinem Torrekord näherte, betrug der Marktanteil sogar bis zu 43 Prozent.

Und gegen Rumänien kratzt das Nationalteam an der Schallmauer von einer Million TV-Konsumenten. Wobei der Anpfiff um 20.45 Uhr alles andere als familienfreundlich ist, die vorgeschriebene Beginnzeit des europäischen Fußball-Verbandes der Kategorie Irrsinn unterzuordnen ist.

Das ändert nichts an der Ausgangsposition, die so gut wie nie zuvor ist. Fünf Siege, ein für österreichische Verhältnisse untypisches Torverhältnis von 19:2, quasi der erste Matchball drei Runden vor dem Ende der Qualifikation. Für die Buchmacher ist Rot-Weiß-Rot den Quoten nach längst bei der Endrunde dabei, für Experten scheint es nur Formsache zu sein.

Vier WM-Teilnahmen in Serie haben David Alaba und Marko Arnautovic verpasst, bei ihrer letzten Chance wird sich der Kindheitstraum erfüllen, ein wohl emotionaler Höhepunkt. Den auf der anderen Seite auch Talent Nikolaus Wurmbrand erleben dürfte. Vor zwei Jahren hatte der Rapidler noch in der Unter-18-Bundesliga gekickt, am Donnerstag traf er gleich bei seiner Teampremiere – und bald könnte die WM winken. Märchenhaft. 

Peter Moizi
