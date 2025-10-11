Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil

„Brüsseler wollen in den Krieg ziehen“

Für den ungarischen Premier ist die Lage eindeutig: „All diese Vorschläge zeigen deutlich, dass die Brüsseler in den Krieg ziehen wollen.“ In Dänemark habe er klargestellt, Ungarn wolle das alles nicht, erinnerte Orbán. Er sagte: „Europa muss für Frieden verhandeln, statt einen endlosen Krieg zu führen.“