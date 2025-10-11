Die EU will in den Krieg ziehen – das meint zumindest der ungarische Premier Viktor Orbán. Von diesen „Kriegsplänen“ hält Orbán allerdings nichts. Der rechtsnationale Premier protestiert mit einer Aktion gegen das angebliche Vorhaben der EU – und kurbelt damit wohl auch seinen eigenen Wahlkampf an.
„Wir stehen vor einem ,heißen Herbst‘. Europa driftet immer schneller in Richtung Krieg“, behauptete Orbán. Auf dem informellen EU-Gipfel in Kopenhagen hätte Brüssel seine Kriegspläne vorgestellt. „Sie wollen EU-Gelder an die Ukraine überweisen. Sie versuchen, den Beitritt der Ukraine mit allen möglichen juristischen Tricks zu beschleunigen. Sie wollen Waffenlieferungen finanzieren“, zählte Orbán auf der Plattform X auf.
„Brüsseler wollen in den Krieg ziehen“
Für den ungarischen Premier ist die Lage eindeutig: „All diese Vorschläge zeigen deutlich, dass die Brüsseler in den Krieg ziehen wollen.“ In Dänemark habe er klargestellt, Ungarn wolle das alles nicht, erinnerte Orbán. Er sagte: „Europa muss für Frieden verhandeln, statt einen endlosen Krieg zu führen.“
Seitdem hätte Brüssel einen Feldzug gegen Ungarn gestartet, mit einem breiten Arsenal. Es ginge von Spionagevorwürfen über Fake-News-Skandale bis zu juristischer Trickserei und der Mobilisierung der Brüsseler „Statthalter“ in Ungarn.
Orbán sammelt Unterschriften gegen „Kriegspläne“
Um gegen die „Kriegspläne“ der EU zu protestieren, startete Orbán eine Unterschriftenaktion. Mit dieser will die regierende Fidesz-Partei zeigen, dass die Ungarn keinen Krieg wollen und schürte zugleich Ängste. Orbán selbst startete die Aktion mit seiner Unterschrift auf einem Bauernmarkt in Budapest.
Die Unterschriftenaktion wird zugleich als Teil des Wahlkampfes der rechtsnationalen Fidesz-Partei und der Mobilisierung der Wählerschaft für die Parlamentswahlen 2026 bezeichnet.
