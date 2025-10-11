Privatisierung als Wachstumsmotor

Wenn es um Wachstumschancen für die Wirtschaft geht, dann fällt zu selten das Wort „Privatisierung“. Ich habe die Voest schon kennengelernt, als sie noch voll verstaatlicht war. Als sie damals ein Verlustjahr hinnehmen musste (der Betriebsrat war bei der Politik besser verankert als die Manager), ließ man die Pressekonferenz gleich ausfallen.