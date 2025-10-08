Absurde Gebührenordnung bei Meldebestätigungen

Schriftlicher Antrag teuer

Mit dieser Änderung ist die Gebühr für den schriftlichen Antrag übrigens kräftig gestiegen. 21 Euro (!) müssen Bürger bezahlen, wenn sie schriftlich um Ausstellung einer Meldebestätigung ansuchen. Dazu komme laut Magistrat (wie vorher auch ) eine Verwaltungsabgabe von 2,10 Euro bei Ausstellung über das lokale Melderegister oder 3 Euro bei Nutzung des Zentralen Melderegisters. Wer persönlich am Amt erscheint, bezahlt eben nur die Verwaltungsabgabe, nicht aber die nun vorgeschriebenen 21 Euro. Wer für den schriftlichen Antrag ID Austria nutzt, für den könne sich das auf 13 Euro verringern, so der Magistrat.