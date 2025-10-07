123-Transporter: Was Kunden jetzt noch tun können

Quote angeboten

123-Transporter hat kürzlich einen Insolvenzantrag gestellt. Auch bei der Arbeiterkammer haben sich Tausende Betroffene gemeldet. Welche Chance haben jene, die noch immer auf eine Kautionsrückzahlung warten? Die Situation sei, wie immer bei Insolvenzen, für Konsumenten sehr unzufriedenstellend, so Julia Pasquali-Grass von der Arbeiterkammer Wien. 123 Transporter habe eine Quote und damit eine Rückzahlung von 20 Prozent in Aussicht gestellt. Das könne aber auch geringer ausfallen.