Experten: Impfquoten in Österreich bescheiden

Neue Warnungen vor Coronavirus

„Derzeit sind bekanntermaßen alle Mittel knapp, und deshalb muss man sich wirklich ganz genau überlegen, wo man sie am effektivsten einsetzt, um möglichst viele Krankheits- und Todesfälle zu vermeiden“, sagte Paulke-Korinek. Laut Modellberechnungen, die das Gesundheitsministerium mit der Technischen Universität Wien, der Medizinischen Universität Wien und Gesundheit Österreich durchführte, wäre mit Abstand am meisten „Benefit“ (Nutzen) durch eine Impfung gegen Covid zu erreichen. „Diese Krankheit verursacht immer noch die meisten Hospitalisierungen“, also Krankenhausaufenthalte, erklärte sie: „Jene sind immer noch eine extreme Belastung für das Gesundheitssystem und die Betroffenen.“