Mobilitätszuschuss für Behinderte wurde halbiert

Wann bekommt man ihn?

Für behinderte Menschen ist der Mobilitätszuschuß eine wichtige finanzielle Unterstützung, um den Transport in die Arbeit zu gewährleisten, wenn die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel nicht zumutbar ist. Sie müssen eine Behinderung von mindestens 50 Prozent aufweisen und in einem aufrechten sozialversicherungsplichtigem Dienstverhältnis, einer Selbstständigkeit über der Geringfügikeitsgrenze oder einer Berufsausbildung stehen. Eine entsprechende Zusatzeintragung im Behindertenpass, dass der Transport mit öffenlichen Verkehrsmitteln nicht möglich ist, ist ebenfalls erforderlich. Für das Jahr 2025 wird der Mobilitätszuschuss bis spätestens Ende Oktober vollständig bearbeitet und hoffentlich auch ausbezahlt sein. Bleibt zu Hoffen, dass er nicht ganz gestrichen wird.