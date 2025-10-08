Spielzeugpistole löst Einsatz in Kaufhaus aus

Ein bizarrer Zwischenfall sorgte am Dienstag im Wiener Bezirk Donaustadt für Aufsehen: Ein 57-jähriger Österreicher soll in einem Einkaufszentrum zwei 17-jährige Burschen mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole bedroht haben!
Die Teenager ergriffen die Flucht und alarmierten sofort den Polizeinotruf. Wenig später konnten Beamte den Verdächtigen über eine Telefonnummer aus einem nahegelegenen Lokal, in dem er als Stammgast bekannt ist, ausforschen. Der Mann stellte sich kurz darauf selbst.
Fühlte sich von Burschen gestört
Die Polizisten stellten die täuschend echt wirkende Waffe sicher. Ein durchgeführter Alkovortest ergab 0,76 Promille. Der 57-Jährige wies alle Vorwürfe zurück. Er habe die Pistole „nur gezeigt“, weil ihn die Jugendlichen angeblich mit Böllern belästigt hätten. Doch weder Zeugen noch der Lokalbetreiber konnten diese Behauptung bestätigen.
Der Mann befindet sich derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.