Unfallversicherung bezahlt Zahnersatz nun doch

Versicherung beruft sich auf Verjährung

Nun, da er das Erwachsenenalter erreicht hat, wurde dem kaputten Zahn eine Krone verpasst. Die Behandlungskosten belaufen sich auf mehr als 1500 Euro. Die Unfallversicherung verweigerte aber die Zahlung. Begründet wurde das damit, dass der Fall bereits verjährt und eine Frist von fünf Jahren seit dem Unfall abgelaufen sei.