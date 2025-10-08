Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Duell mit San Marino

Ab 13.30 Uhr LIVE: ÖFB-PK mit Rangnick und Alaba

Fußball National
08.10.2025 10:40

Österreichs Nationalmannschaft kann dem Ticket für die WM 2026 in den kommenden Tagen bedeutend näherkommen. Die Pressekonferenz vor dem Duell mit San Marino am Donnerstag gibt’s heute ab 13.30 Uhr live (Stream oben).

0 Kommentare

Siege am Donnerstag in Wien gegen San Marino und am Sonntag in Bukarest gegen Rumänien würden die Chance auf einen Nordamerika-Trip erhöhen.

Ralf Rangnick (li.) und David Alaba sprechen vor dem Duell mit San Marino.
Ralf Rangnick (li.) und David Alaba sprechen vor dem Duell mit San Marino.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Voll auf WM-Kurs
Die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick startete mit vier Siegen aus vier Partien in die Qualifikationsgruppe H. Nur der Erste reist fix zur Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko.

Gegen den Weltranglistenletzten San Marino sind drei Punkte Pflicht. Das erste Duell endete im Juni mit einem 4:0-Auswärtserfolg der Österreicher, alle vier Treffer fielen innerhalb der ersten halben Stunde.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
132.994 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
128.839 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
119.618 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1627 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1076 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Innenpolitik
Einigung bei Beamten-Löhnen: Das sind die Details
1017 mal kommentiert
Künsberg Sarre (NEOS), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), Sts Alexander Pröll (ÖVP), ...
Mehr Fußball National
Duell mit San Marino
Ab 13.30 Uhr LIVE: ÖFB-PK mit Rangnick und Alaba
Krone Plus Logo
Absolute Minimalisten
Jeder Treffer bringt den Altachern zwei Punkte
Krone Plus Logo
Trotz Stars wie Yamal:
Schiri steht bei diesem Mann immer im Mittelpunkt!
Elke Kahr unter Druck
Sturm hat Match ums Grazer Stadion neu eröffnet
Österreichs Gegner?
Stankovic: „Gibt kein Nackerpatzl mehr im Fußball“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf