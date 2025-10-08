Ab 13.30 Uhr LIVE: ÖFB-PK mit Rangnick und Alaba

Österreichs Nationalmannschaft kann dem Ticket für die WM 2026 in den kommenden Tagen bedeutend näherkommen. Die Pressekonferenz vor dem Duell mit San Marino am Donnerstag gibt’s heute ab 13.30 Uhr live (Stream oben).
Siege am Donnerstag in Wien gegen San Marino und am Sonntag in Bukarest gegen Rumänien würden die Chance auf einen Nordamerika-Trip erhöhen.
Voll auf WM-Kurs
Die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick startete mit vier Siegen aus vier Partien in die Qualifikationsgruppe H. Nur der Erste reist fix zur Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko.
Gegen den Weltranglistenletzten San Marino sind drei Punkte Pflicht. Das erste Duell endete im Juni mit einem 4:0-Auswärtserfolg der Österreicher, alle vier Treffer fielen innerhalb der ersten halben Stunde.
