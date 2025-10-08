Premiere mit Pointen

Scheitz über ORF-Ende: Neue Freiheiten, neue Bühne

Adabei-TV Clips
08.10.2025 12:54
0 Kommentare

„Der Lack ist ab“? Von wegen! Gemeinsam mit Bühnenpartner Thomas Schreiweis zeigte sich Verena Scheitz bei der Kabarett-Premiere im CasaNova strahlend. Im Mittelpunkt stehen das Älterwerden und all die kleinen und größeren Wehwehchen, die dazugehören. Im Interview mit krone.tv sprach Scheitz außerdem über kleine Freiheiten, die sie heute genießt – und die sie sich als ORF-Moderatorin nicht getraut hätte. 

