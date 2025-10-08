Neue Aufgabe für Ex-ÖSV-Heldin Nicole Schmidhofer

„Sehr dankbar“

„Ich bin sehr dankbar, dass das Ganze sich erweitert vom Kamerafahren zum Kommentieren. Das heißt, ich darf jetzt meine Expertise nicht nur beim Runterfahren über die Strecke von mir geben, sondern darf auch Alexandras (Anm. d. Red.: Meissnitzer) Job weiter machen“, sagte Schmidhofer im Interview mit dem ORF Steiermark.