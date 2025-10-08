Vorteilswelt
Beim ORF

Neue Aufgabe für Ex-ÖSV-Heldin Nicole Schmidhofer

Ski Alpin
08.10.2025 13:25
Nicole Schmidhofer
Nicole Schmidhofer(Bild: GEPA)

Neue Aufgabe für Nicole Schmidhofer: Die ehemalige ÖSV-Heldin wird künftig nicht nur mit Kamera die Piste herunterfahren, sondern auch in der ORF-Kommentatorenkabine und bei Analysen ihre Expertise zum Besten geben. Sie folgt damit Alexandra Meissnitzer.

2017 wurde sie in St. Moritz Weltmeisterin, die Saison 2018/19 beendete sie mit Kristall in der Abfahrt – inzwischen ist Nicole Schmidhofer in der wohlverdienten Skipension.

Unter anderem ist die 36-jährige Steirerin als Speakerin bei Veranstaltungen, Kuratoriumsmitglied bei Sturm Graz und medizinische Masseurin tätig. Und ab der kommenden Saison nicht nur als ORF-Kamerafahrerin, sondern auch als Expertin in der Kommentatorenkabine im Einsatz.

„Sehr dankbar“
„Ich bin sehr dankbar, dass das Ganze sich erweitert vom Kamerafahren zum Kommentieren. Das heißt, ich darf jetzt meine Expertise nicht nur beim Runterfahren über die Strecke von mir geben, sondern darf auch Alexandras (Anm. d. Red.: Meissnitzer) Job weiter machen“, sagte Schmidhofer im Interview mit dem ORF Steiermark.

