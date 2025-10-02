Vorsicht beim Parken auf einem Kundenparkplatz

Vom Geschäft entfernt

Eine ähnliche Erfahrung machte Johann B. auf einem OBI-Parkplatz in Wien-Floridsdorf. Ihm flatterte eine Besitzstörungsklage ins Haus, weil er sich gleich nach dem Einparken vom Geschäftsgelände entfernte. „Ich bin nur meiner Gattin entgegengegangen, die mit der Straßenbahn gekommen ist. Danach waren wir bei OBI, wurden aber nicht fündig.“ Vom anschließenden Besuch bei einer Bäckerei hat er die Rechnung nicht aufgehoben. Aber wer tut das schon? „Mir ist bewusst, dass in diesem Bereich Parkplatzknappheit herrscht, aber wir haben uns ja Badezimmermöbel und -accessoires angeschaut.“