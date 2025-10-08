William sprach über Harry – in Vergangenheitsform!

In Großbritannien ist es seit Tagen der Aufreger! Prinz William hat sich gegenüber dem kanadischen Schauspieler Eugene Levy geöffnet wie nie zuvor! Während er Levy durchs Schloss führt, erzählt der Prinz von Wales ungewohnt offen aus seinem Leben. Er spricht über die Beziehung zu seinen Großeltern, sein Familienleben, die Strapazen des Medienrummels, die Zukunft der Monarchie – und erwähnte dabei sogar Bruder Harry, mit dem er seit Jahren zerstritten ist.