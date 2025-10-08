Festsetzung von NGO-Schiff Mediterranea aufgehoben

In dem Gerichtsbeschluss werde ausdrücklich anerkannt, dass das Verhalten der Besatzung nicht durch Missachtung der Behörden, sondern aus einem „ausschließlich solidarischen Geist“ motiviert gewesen sei – mit dem Ziel, „das Leben und die Gesundheit auf See zu schützen“, wie es auch das internationale Seerecht verlangt. Abschließend stellt das Gericht klar, dass das Schiff so bald wie möglich freigegeben werden muss, da sonst die „humanitären und solidarischen Ziele“, die „besonders schutzwürdig“ seien, gefährdet würden – insbesondere, weil sie der Rettung von Menschenleben dienten, so die NGO unter Berufung auf die richterliche Entscheidung.