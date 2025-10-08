Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sie war rechtswidrig

Festsetzung von NGO-Schiff Mediterranea aufgehoben

Ausland
08.10.2025 16:23
Das Innenministerium wollte auch eine hohe Geldstrafe von den Betreibern des Schiffes.
Das Innenministerium wollte auch eine hohe Geldstrafe von den Betreibern des Schiffes.(Bild: Mediterranea Saving Humans)

Ein Gericht in der sizilianischen Stadt Trapani hat die Festsetzung der Mediterranea, des Rettungsschiffes der italienischen NGO „Mediterranea Saving Humans“, vorläufig aufgehoben. Die Maßnahme war rechtswidrig.

0 Kommentare

Das Gericht gab dem Antrag statt, den der Kapitän und der Eigner des Schiffes gegen die vom Innenministerium verhängte Verwaltungsstrafe von 60 Tagen Stilllegung und einer Geldstrafe von 10.000 Euro eingereicht hatten, teilte die Organisation in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit.

Die Sanktionen waren verhängt worden, nachdem das Schiff sich am 23. August geweigert hatte, den zugewiesenen Hafen Genua anzulaufen, und stattdessen den Hafen von Trapani ansteuerte, um dort zehn vor der libyschen Küste gerettete Personen an Land zu bringen. Das Gericht habe zwar noch keine endgültige Entscheidung in der Sache getroffen, aber bereits festgestellt, dass die Sanktion rechtswidrig sei.

Die NGO berichtete auch in sozialen Medien über das Urteil:

Kritik an Innenministerium in Rom
Zudem habe das Innenministerium laut Gericht alle Anträge der Besatzung auf Zuweisung eines alternativen sicheren Hafens ignoriert, obwohl diese Anträge stets gut begründet und auf konkrete Umstände gestützt gewesen seien. Die NGO betonte, dass das Schiff aus Rücksicht auf die physischen und psychischen Zustände der Geretteten den näher gelegenen Hafen Trapani angelaufen habe.

  In dem Gerichtsbeschluss werde ausdrücklich anerkannt, dass das Verhalten der Besatzung nicht durch Missachtung der Behörden, sondern aus einem „ausschließlich solidarischen Geist“ motiviert gewesen sei – mit dem Ziel, „das Leben und die Gesundheit auf See zu schützen“, wie es auch das internationale Seerecht verlangt. Abschließend stellt das Gericht klar, dass das Schiff so bald wie möglich freigegeben werden muss, da sonst die „humanitären und solidarischen Ziele“, die „besonders schutzwürdig“ seien, gefährdet würden – insbesondere, weil sie der Rettung von Menschenleben dienten, so die NGO unter Berufung auf die richterliche Entscheidung.

Lesen Sie auch:
Die Mediterranea Saving Humans hatte zehn Migranten an Bord.
Hohe Geldstrafe
Italien setzt NGO-Schiff Mediterranea 60 Tage fest
02.09.2025

Die Beschlagnahme war auf Grundlage eines Dekrets erfolgt, das Innenminister Matteo Piantedosi erlassen hatte. Das Schiff hatte die Migranten vor der Küste der süditalienischen Insel Pantelleria aufgenommen und war daraufhin nach Trapani gefahren – entgegen der Anweisung, das im Nordwesten Italiens gelegene Genua anzulaufen. Rettungs-NGOs beklagen häufig, dass ihre Einsätze durch Anordnungen der italienischen Regierung behindert würden, weit entfernte Häfen anzusteuern.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf