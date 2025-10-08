Fast jeder vierte Befragte hat weniger Einkommen

Schumann: „Auftrag an die Politik“

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) sieht in den Ergebnissen einen Auftrag an die Politik. „Wenn die Kosten für Lebensmittel, Wohnen und Energie für viele zur größten Belastung werden, dann ist das ein klarer Auftrag an die Politik gegenzusteuern“, sagte sie. Die Bundesregierung setze deshalb auf mehr Transparenz bei Lebensmitteln und gegen die Shrinkflation, auf den Sozialtarif für Strom, den Mietpreis-Stopp und den Wohnschirm.