Prinz William offenbart seine dunkelsten Monate

Es sind seltene Worte, die Thronfolger Prinz William (43) jetzt wählt: In einer Folge der Apple-TV+-Reiseshow „Urlaub wider Willen“ mit Hollywoodstar Eugene Levy (78) spricht der künftige König offen über seine dunkelsten Monate. Und zeigt sich dabei sympathisch und nahbar wie nie zuvor!
Bei einem entspannten Bier im Pub, mitten im Herzen von Windsor, gesteht der Prinz: „2024 war das härteste Jahr meines Lebens. Innerhalb weniger Wochen erfuhren mein Vater und meine Frau ihre Krebsdiagnosen. Das hat alles verändert.“
Ein emotionaler Moment – denn William zeigt sich sonst selten so verletzlich. „Das Leben testet uns“, so der Royal. „Aber es geht darum, stärker daraus hervorzugehen.“
Kate, die Prinzessin von Wales (43) erfuhr nach Bauchoperation, die im Jänner 2024 stanttgefunden hatte, von ihrer Krebserkrankung. Monatelang kämpfte sie und unterzog sich einer präventiven Chemotherapie. Mittlerweile ist sie in Remmission. König Charles (76) wird weiterhin behandelt. Über die genaue Krebsart schweigen beide – ein Schweigen, das auch als Schutzschild für die Familie gilt.
Hier können Sie Ausschnitte aus der Doku ansehen:
Schlaf wichtig für William
Doch trotz Schicksalsschlägen beweist William Humor. Als er Levy mit dem Hund der Familie, Orla, durch Windsor Great Park führt, lacht er: Wenn er zu Hause ist, schlafe er am liebsten – mit drei kleinen Kindern eher ein Luxus. Auch seine E-Scooter-Tour durchs Schlossgelände zeigt den Prinzen von einer nahbaren, modernen Seite.
Für die Royals war 2024 ein „brutales“ Jahr – so hatte William es bereits einmal genannt. Doch sein neues Geständnis macht deutlich: Der künftige König trägt die Sorgen seiner Familie schwer. Und zugleich zeigt er, dass er mehr denn je bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.
