Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rares Geständnis

Prinz William offenbart seine dunkelsten Monate

Royals
26.09.2025 12:00
Eugene Levy mit Prinz William im Windsor Castle für die dritte Staffel der AppleTV-Serie „Urlaub ...
Eugene Levy mit Prinz William im Windsor Castle für die dritte Staffel der AppleTV-Serie „Urlaub wider Willen mit Eugene Levy“(Bild: AppleTV)

Es sind seltene Worte, die Thronfolger Prinz William (43) jetzt wählt: In einer Folge der Apple-TV+-Reiseshow „Urlaub wider Willen“ mit Hollywoodstar Eugene Levy (78) spricht der künftige König offen über seine dunkelsten Monate. Und zeigt sich dabei sympathisch und nahbar wie nie zuvor!

0 Kommentare

Bei einem entspannten Bier im Pub, mitten im Herzen von Windsor, gesteht der Prinz: „2024 war das härteste Jahr meines Lebens. Innerhalb weniger Wochen erfuhren mein Vater und meine Frau ihre Krebsdiagnosen. Das hat alles verändert.“

Ein emotionaler Moment – denn William zeigt sich sonst selten so verletzlich. „Das Leben testet uns“, so der Royal. „Aber es geht darum, stärker daraus hervorzugehen.“

Eugene Levy mit Prinz William im Pub
Eugene Levy mit Prinz William im Pub(Bild: AppleTV)

Kate, die Prinzessin von Wales (43) erfuhr nach Bauchoperation, die im Jänner 2024 stanttgefunden hatte, von ihrer Krebserkrankung. Monatelang kämpfte sie und unterzog sich einer präventiven Chemotherapie. Mittlerweile ist sie in Remmission. König Charles (76) wird weiterhin behandelt. Über die genaue Krebsart schweigen beide – ein Schweigen, das auch als Schutzschild für die Familie gilt.

Hier können Sie Ausschnitte aus der Doku ansehen:

Schlaf wichtig für William
Doch trotz Schicksalsschlägen beweist William Humor. Als er Levy mit dem Hund der Familie, Orla, durch Windsor Great Park führt, lacht er: Wenn er zu Hause ist, schlafe er am liebsten – mit drei kleinen Kindern eher ein Luxus. Auch seine E-Scooter-Tour durchs Schlossgelände zeigt den Prinzen von einer nahbaren, modernen Seite.

Prinz William mit Eugene Levy und Hündin Orla beim Spaziergang in Windsor Park.
Prinz William mit Eugene Levy und Hündin Orla beim Spaziergang in Windsor Park.(Bild: AppleTV)

Für die Royals war 2024 ein „brutales“ Jahr – so hatte William es bereits einmal genannt. Doch sein neues Geständnis macht deutlich: Der künftige König trägt die Sorgen seiner Familie schwer. Und zugleich zeigt er, dass er mehr denn je bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Prinz William
UrlaubBierVaterFamilie
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
125.461 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Wirtschaft
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
120.158 mal gelesen
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Wien
Sammelklage eingereicht: Opfer drehen Spieß nun um
97.168 mal gelesen
Krone Plus Logo
Anwalt Thomas Breuss geht gegen alle Drahtzieher vor.
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1711 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1431 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1368 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Mehr Royals
Rares Geständnis
Prinz William offenbart seine dunkelsten Monate
Charles & William
„Vater-Sohn-Urlaub“ wird zum royalen Krisengipfel!
Royales Herzklopfen!
Liebesgerüchte um Prinzessin Alexia und Rap-Star!
„Königin im Werden“
Amalia sorgt im Minikleid bei der UNO für Aufsehen
„Bin fuchsteufelswild“
Schimpftirade! Reality-Star rechnet mit Meghan ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf