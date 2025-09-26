Prinz William offenbart seine dunkelsten Monate

Schlaf wichtig für William

Doch trotz Schicksalsschlägen beweist William Humor. Als er Levy mit dem Hund der Familie, Orla, durch Windsor Great Park führt, lacht er: Wenn er zu Hause ist, schlafe er am liebsten – mit drei kleinen Kindern eher ein Luxus. Auch seine E-Scooter-Tour durchs Schlossgelände zeigt den Prinzen von einer nahbaren, modernen Seite.