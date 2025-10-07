Charlotte Casiraghi punktet mit royaler Lässigkeit

Casiraghi ganz natürlich

Und noch etwas fiel auf: Ganz im Stile der Französinnen verzichtete Charlotte an diesem Tag auf großes Glamour-Make-up, sondern setzte lediglich auf einen zarten Nudeton auf den Lippen, etwas Mascara und einen Hauch von Rouge. Selbst ihre dunkle Mähne stylte Casiraghi ganz natürlich in sanften Wellen – fast so, als sei sie gerade erst aus dem Bett gekommen.