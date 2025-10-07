Charlotte Casiraghi punktet mit royaler Lässigkeit

Normalerweise kennt man Charlotte Casiraghi in edlen Designer-Kleidern und coolen Runway-Looks. Doch die Tochter von Caroline von Hannover kann auch ganz lässig, wie sie jetzt in Paris unter Beweis stellte.
Dass die 39-Jährige ein großer Fan von Chanel ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Deshalb war es auch nicht weiter verwunderlich, dass Charlotte Casiraghi sich die Show der französischen Luxusmarke am Montagabend in Paris nicht entgehen lassen wollte. Neben Stars wie Nicole Kidman, Vanessa Paradis oder Rosie Huntington-Whiteley sorgte sie für royalen Glanz im Grand Palais der Seine-Metropole.
Jeanslook mit Trendgespür
Und das mit einer Nonchalance, wie man sie bei einem Fashion-Event wie diesem von Casiraghi wohl nicht erwartet hätte. Die Enkeltochter von Grace Kelly nahm dieses Mal nämlich in einem coolen Streetwear-Look in der Front Row Platz.
Zur trendy High-Waist-Jeans in Schwarz kombinierte Casiraghi ein schlichtes, schwarzes Top und farblich passende High Heels. Absoluter Blickfang des Looks: die bordeauxfarbene Lederjacke im Oversize-Look. Damit bewies die 39-Jährige wieder einmal ihr Trendgespür, immerhin zählt der dunkle Rotton zu den Trendfarben dieser Saison.
Den entspannten Jeanslook rundete die hübsche Nichte von Prinz Albert von Monaco mit einigen wenigen Schmuckstücken ab.
Casiraghi ganz natürlich
Und noch etwas fiel auf: Ganz im Stile der Französinnen verzichtete Charlotte an diesem Tag auf großes Glamour-Make-up, sondern setzte lediglich auf einen zarten Nudeton auf den Lippen, etwas Mascara und einen Hauch von Rouge. Selbst ihre dunkle Mähne stylte Casiraghi ganz natürlich in sanften Wellen – fast so, als sei sie gerade erst aus dem Bett gekommen.
Bei den Fans kommt so viel royale Lässigkeit jedenfalls fantastisch an. „Wenn du dieses Gesicht und diese Art hast, sieht alles fantastisch aus. Egal, wie einfach es ist“, jubelte ein User stellvertretend für alle auf Instagram.
