Sohn doch entlastet

Wende: Tochter (17) stach Bürgermeisterin nieder

Ausland
08.10.2025 15:34

Es ist eine unerwartete Wende in einem Fall, der ganz Deutschland bewegt: Die schwer verletzte designierte Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer (57), hat nach Angaben der Polizei bei einer ersten Befragung ihre eigene Adoptivtochter (17) schwer belastet. Nur einen Tag nach dem brutalen Messerangriff scheint nun klar: Die Tat ereignete sich im engsten Familienkreis.

0 Kommentare

Nach übereinstimmenden Berichten deutscher Medien wurde die Politikerin mit insgesamt 13 Messerstichen attackiert. Das Küchenmesser, das als mutmaßliche Tatwaffe gilt, fanden Ermittler im Kinderzimmer ihres Adoptivsohns (15) – in dessen Rucksack befanden sich offenbar frische Blutspuren. Auch blutverschmierte Kleidung wurde entdeckt, die laut den Ermittlungen der Adoptivtochter gehören soll.

Spuren sollten verwischt werden
Mitarbeiter der Spurensicherung stellten zudem fest, dass offenbar versucht wurde, größere Blutspuren vor dem Absetzen des Notrufs zu beseitigen. Durch spezielle Verfahren konnten diese jedoch wieder sichtbar gemacht werden. Ermittler halten es für möglich, dass Iris Stalzer schwer verletzt im Sessel saß, während Spuren entfernt wurden.

Galt zunächst noch der Sohn als tatverdächtig, belastete die Mutter nun in der Einvernahme ihre ...
Galt zunächst noch der Sohn als tatverdächtig, belastete die Mutter nun in der Einvernahme ihre Tochter (17).(Bild: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

Zustand der Frau stabilisiert sich im Krankenhaus
Die SPD-Politikerin erlitt bei dem Angriff schwere Stichverletzungen am Oberkörper, unter anderem wurde auch die Lunge verletzt. Zudem zog sie sich massive Kopfverletzungen durch stumpfe Gewalt zu. Nach einer lebensbedrohlichen Phase stabilisierte sich ihr Zustand im Krankenhaus. Am Mittwochnachmittag erklärte Polizei-Einsatzleiterin Ursula Schönberg, Stalzer sei „nicht mehr in Lebensgefahr und auf dem Weg der Besserung“.

Laut Polizeiangaben belastete Iris Stalzer bei einer ersten Vernehmung im Krankenhaus ihre 17-jährige Adoptivtochter als Täterin. Die Behörden gehen inzwischen sicher davon aus, dass die Tat im familiären Umfeld und im Wohnhaus der Politikerin in Herdecke-Herrentisch geschah.

Offenbar nicht die erste Auseinandersetzung
Beide Kinder, Sohn (15) und Tochter (17), waren zur Tatzeit im Haus und wurden anschließend von der Polizei befragt. Schon im Sommer soll es laut Bild zu Auseinandersetzungen zwischen Mutter und Tochter gekommen sein – damals war ebenfalls von einem Messer die Rede. Auch mit dem Sohn soll es immer wieder Spannungen gegeben haben.

Ermittler und Staatsanwaltschaft wollen am Mittwochnachmittag bei einer Pressekonferenz weitere Details zum Tathergang und zum Ermittlungsstand bekannt geben.

