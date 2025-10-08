Wende: Tochter (17) stach Bürgermeisterin nieder

Offenbar nicht die erste Auseinandersetzung

Beide Kinder, Sohn (15) und Tochter (17), waren zur Tatzeit im Haus und wurden anschließend von der Polizei befragt. Schon im Sommer soll es laut Bild zu Auseinandersetzungen zwischen Mutter und Tochter gekommen sein – damals war ebenfalls von einem Messer die Rede. Auch mit dem Sohn soll es immer wieder Spannungen gegeben haben.