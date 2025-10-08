Weiterhin Probleme mit Dauerparkern in Innsbruck

Aus der Rossau und dem Gebiet Mühlau-Arzl in Tirol wurden die Dauerparker vor kurzer Zeit verscheucht. Offenbar hat sich das Problem jetzt in den Fuchsrain verlagert. Dort sind die Gemüter sehr erhitzt.
Erfolgreich vertrieben wurden Dauerparker aus der Innsbrucker Rossau am 1. September und mit dem 1. Oktober auch im benachbarten Gebiet Mühlau-Arzl. Wie die „Krone“ berichtete, ist das durch die Einführung einer gebührenfreien Kurzparkzone gelungen, die von 1 bis 5 Uhr nachts gilt.
Doch offenbar hat man das Problem nur verlagert. Am Dienstag kam Klaus Bracher in der Redaktion zu Besuch. Und der Innsbrucker ist ordentlich sauer.
Auf den Mahnschreiben, die die Stadt verteilt, wird ganz unten darauf hingewiesen, dass im Fuchsrain nördlich der Bahntrasse das Parken auf markierten Stellplätzen erlaubt ist.
Klaus Bracher
„Wir hoffen, dass etwas getan wird!“
„Auf dem Mahnschreiben, das die Stadt verteilt, wird ganz unten darauf hingewiesen, dass im Fuchsrain nördlich der Bahntrasse das Parken auf markierten Stellplätzen erlaubt ist.“ Das Problem sei, dass es dort aber lediglich 16 derartige Stellplätze gibt.
„Seit dem In-Krafttreten der neuen Parkraumverordnung sind alle Plätze von deutschen Fahrzeugen durchgehend besetzt. Ich kann nicht einmal mehr meinen Sohn, der dort wohnt, besuchen“, schäumt der Tiroler, der sich fragt, „wer auf solch eine dämliche Idee kam – quasi eine Einladung fürs Dauerparken auszusprechen.“
Sowohl er als auch sein Sohn und andere Bewohner bzw. Geschäftstreibende in der Straße hätten der Stadt ihr Leid bereits geklagt. „Wir hoffen, dass schnell etwas getan wird, denn diese deutschen Autos müssen weg!“
