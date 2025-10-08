„Love Island“-Star schreibt mit MBE Geschichte“

Royaler Ritterschlag für eine bemerkenswerte junge Frau: Georgia Harrison (30), bekannt aus der britischen Realityshow „Love Island“, wurde jetzt im Windsor Castle von Prinz William persönlich ausgezeichnet – als Member of the Order of the British Empire (MBE). Damit schreibt sie Geschichte: Sie ist die erste „Love Island“-Teilnehmerin, die jemals eine königliche Ehrung erhalten hat.
Doch hinter dieser Auszeichnung steckt weit mehr als Fernsehruhm oder Glamour. Georgia wurde geehrt für ihren unermüdlichen Einsatz gegen Gewalt an Frauen und ihre Aufklärungsarbeit über Online-Privatsphäre und Cyberkriminalität – Themen, die sie aus persönlicher Erfahrung nur allzu gut kennt.
Kampf gegen „Revenge Porn“
Die gebürtige Loughtonerin wurde 2023 zur Symbolfigur im Kampf gegen sogenannte „Revenge Porn“-Delikte, nachdem ihr Ex-Partner und Reality-Kollege Stephen Bear ohne ihre Zustimmung intime Aufnahmen der beiden auf einer Erotikplattform veröffentlicht hatte. Bear wurde später zu 21 Monaten Haft verurteilt.
Anstatt zu schweigen, entschied sich Georgia, den schwersten Schritt zu gehen: Sie verzichtete auf ihr Recht auf Anonymität, um anderen Opfern Mut zu machen. Ihr mutiger Umgang mit dem Thema machte sie zur Stimme einer neuen Generation von Frauen, die sich gegen digitale Gewalt wehren.
Höhepunkt ihres Engagements
In Zusammenarbeit mit der Thames Valley Police startete Harrison daraufhin eine nationale Kampagne, die das Bewusstsein für Einverständnis, Datenschutz und Respekt im Netz stärkt. Die königliche Anerkennung im Windsor Castle markiert nun den Höhepunkt dieses Engagements.
Für Georgia selbst war der Moment zutiefst emotional. In einem eleganten cremefarbenen Kleid nahm sie die Auszeichnung entgegen. Sie konnte damit das dunkelste Kapitel ihres Lebens in etwas Positives verwandeln und Frauen Mut machen, sich zu wehren.
Kommentare
