Operntempel im Blick der Götter

Schon in der Antike kam beim Theaterspiel Musik zum Einsatz. Das wusste man auch im Italien des 17. Jahrhunderts, als man versuchte, dem antiken Theater wieder Leben einzuhauchen. Doch die Humanisten meinten es etwas zu gut mit der Musik, und heraus kam das, was wir heute als Oper verstehen. Was läge also näher, als dass Athen, wo die Antike allgegenwärtig ist, die Akropolis majestätisch über die Stadt wacht, auch eine große Operntradition hat.