Hilaria Baldwin wehrt sich: „Bin keine Nepo-Frau!“

„Ich bin keine Nepo-Frau!“ Mit diesen Worten wehrt sich Hilaria Baldwin (41) jetzt gegen fiese Vorwürfe, sie habe ihren Platz bei „Dancing with the Stars“ nur ihrem berühmten Ehemann Alec Baldwin (67) zu verdanken.
Im Podcast „Not Skinny But Not Fat“ stellte Hilaria klar: „Ich habe mir meinen Platz in der Show selbst verdient. Alec hat keinen einzigen Anruf getätigt!“
Die Yoga-Lehrerin und Influencerin machte deutlich, dass sie auf eigenen Beinen stehen will – auch wenn das ihren Mann manchmal „wahnsinnig“ mache. „Alec ist stolz auf mich und unterstützt mich sehr – aber ich will mir alles selbst erarbeiten,“ sagte sie.
Dass man ihr unterstellt, nur durch ihren berühmten Nachnamen Chancen zu bekommen, trifft sie hart: „Dieses Gefühl, dass man sich Dinge nicht verdient hat, ist schrecklich. Vor allem als Steinbock!“
Alec habe sie schon lange ermutigt, bei „Dancing with the Stars“ mitzumachen – doch Hilaria zweifelte: „Ich dachte, niemand würde mich dort haben wollen.“ Erst als Fans und Produzenten auf sie zukamen, sagte sie schließlich Ja.
Auf Instagram teilt Hilaria laufend Bilder ihrer „Dancing with the Stars“-Auftritte:
Trennung? Ehekrise?
Und noch etwas stellte Hilaria Baldwin klar: Von Ehekrise oder Trennung ist keine Spur!
Dass sie ihren Ehering bei „Dancing with the Stars“ – besonders während der Proben – nicht trägt, hat keinen dramatischen Hintergrund. „Er tut bei den verrückten Sachen, die wir machen, einfach weh!“, erklärte sie lachend. Sobald die Show vorbei ist, wird der Ring natürlich wieder an den Finger gesteckt – genau dorthin, wo er hingehört.
