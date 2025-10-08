Hilaria Baldwin wehrt sich: „Bin keine Nepo-Frau!“

Dass sie ihren Ehering bei „Dancing with the Stars“ – besonders während der Proben – nicht trägt, hat keinen dramatischen Hintergrund. „Er tut bei den verrückten Sachen, die wir machen, einfach weh!“, erklärte sie lachend. Sobald die Show vorbei ist, wird der Ring natürlich wieder an den Finger gesteckt – genau dorthin, wo er hingehört.