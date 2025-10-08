Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Selbst verdient“

Hilaria Baldwin wehrt sich: „Bin keine Nepo-Frau!“

Society International
08.10.2025 17:00
Die Yoga-Lehrerin ist seit 2012 mit Alec Baldwin verheiratet und hat sieben Kinder von dem Star.
Die Yoga-Lehrerin ist seit 2012 mit Alec Baldwin verheiratet und hat sieben Kinder von dem Star.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dia)

„Ich bin keine Nepo-Frau!“ Mit diesen Worten wehrt sich Hilaria Baldwin (41) jetzt gegen fiese Vorwürfe, sie habe ihren Platz bei „Dancing with the Stars“ nur ihrem berühmten Ehemann Alec Baldwin (67) zu verdanken.

0 Kommentare

Im Podcast „Not Skinny But Not Fat“ stellte Hilaria klar: „Ich habe mir meinen Platz in der Show selbst verdient. Alec hat keinen einzigen Anruf getätigt!“

Die Yoga-Lehrerin und Influencerin machte deutlich, dass sie auf eigenen Beinen stehen will – auch wenn das ihren Mann manchmal „wahnsinnig“ mache. „Alec ist stolz auf mich und unterstützt mich sehr – aber ich will mir alles selbst erarbeiten,“ sagte sie.

Hilaria Baldwin nach einem Training für die Tanz-Show „Dancing With The Stars” in Hollywood
Hilaria Baldwin nach einem Training für die Tanz-Show „Dancing With The Stars” in Hollywood(Bild: PPS/www.PPS.at)

Dass man ihr unterstellt, nur durch ihren berühmten Nachnamen Chancen zu bekommen, trifft sie hart: „Dieses Gefühl, dass man sich Dinge nicht verdient hat, ist schrecklich. Vor allem als Steinbock!“

Alec habe sie schon lange ermutigt, bei „Dancing with the Stars“ mitzumachen – doch Hilaria zweifelte: „Ich dachte, niemand würde mich dort haben wollen.“ Erst als Fans und Produzenten auf sie zukamen, sagte sie schließlich Ja.

Auf Instagram teilt Hilaria laufend Bilder ihrer „Dancing with the Stars“-Auftritte:

Trennung? Ehekrise?
Und noch etwas stellte Hilaria Baldwin klar: Von Ehekrise oder Trennung ist keine Spur! 

Dass sie ihren Ehering bei „Dancing with the Stars“ – besonders während der Proben – nicht trägt, hat keinen dramatischen Hintergrund. „Er tut bei den verrückten Sachen, die wir machen, einfach weh!“, erklärte sie lachend. Sobald die Show vorbei ist, wird der Ring natürlich wieder an den Finger gesteckt – genau dorthin, wo er hingehört.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.140 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
134.221 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
121.213 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1632 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1274 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1093 mal kommentiert
Mehr Society International
„Selbst verdient“
Hilaria Baldwin wehrt sich: „Bin keine Nepo-Frau!“
„Ja, sind getrennt“
Ehe-Aus bei Produzent Jack White (85) und Rafaella
Intimrasur inklusive
Mon dieu! Désirée Nick nun splitternackt im Bad
So schön mit 91!
Seltene Fotos von Sophia Loren begeistern Fans
Flucht aus Hollywood!
Warum Clooney seine Kinder in Frankreich großzieht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf