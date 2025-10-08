Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Royals zum Schmunzeln

Willem-Alexander als „Thor“ – Máxima gongt in Pink

Royals
08.10.2025 14:43
Was für ein royales Duo! Königin Máxima glänzt in Pink – während Willem-Alexander plötzlich zum ...
Was für ein royales Duo! Königin Máxima glänzt in Pink – während Willem-Alexander plötzlich zum Actionhelden wird!(Bild: Krone KREATIV/Dutch Press Photo Agency / Action Press / picturedesk.com Dutch Press Photo Agency / picturedesk.com)

So unterschiedlich und doch perfekt aufeinander eingespielt: Während König Willem-Alexander dieser Tage in Schiedam in voller Kampfmontur auftrat, verzauberte Königin Máxima in Tilburg im funkelnden Pink – und gemeinsam lieferten die beiden ein royales Kontrastprogramm, das ganz Holland zum Lächeln brachte.

0 Kommentare

Am Dienstag besuchte König Willem-Alexander (58) die internationale Spezialkräfte-Übung „Autumn Waves” am Stadtrand von Rotterdam. Mit Helm, Schutzweste und Tarnanzug ließ sich der Monarch in das Geschehen einbinden – und sah dabei aus, als sei er direkt aus einem Actionfilm entsprungen.

Beobachter konnten sich ein Schmunzeln kaum verkneifen: In seiner Ausrüstung erinnerte der König tatsächlich ein wenig an Marvels „Thor“.

Action-König! Willem-Alexander schlüpft in Schiedam in den Kampfanzug – und begeistert die ...
Action-König! Willem-Alexander schlüpft in Schiedam in den Kampfanzug – und begeistert die Truppe.(Bild: Dutch Press Photo Agency / Action Press / picturedesk.com)
Chris Hemsworth als Thor in „Thor: Tag der Entscheidung“
Chris Hemsworth als Thor in „Thor: Tag der Entscheidung“(Bild: Copyright © ©Walt Disney Co. / Everett Collection / picturedesk.com)

Während der niederländische Monarch an der Seite von Eliteeinheiten aus den Niederlanden, Belgien und erstmals auch Polen hautnah miterlebte, wie eine Geiselnahme auf einem Schiff beendet wurde, stand seine Ehefrau zur gleichen Zeit im Rampenlicht – auf ganz andere Art.

Messe mit Gong
Denn Königin Máxima (54) eröffnete im niederländischen Tilburg die 20. Beursvloer, eine traditionsreiche Handelsmesse. Und wie gewohnt tat sie das mit Stil und Strahlkraft: Ihr Auftritt in einem schimmernden Barbie-pinken Kleid von Oscar de la Renta – einem Lieblingsdesigner von Meghan Markle – brachte Glamour und gute Laune in die Halle.

Das figurschmeichelnde Kleid mit schwarzem Blattmuster und ausgestelltem Rock ließ die Königin förmlich erstrahlen.

So charmant kann ein Schreck aussehen: Máxima läutet die Beursvloer in strahlendem Pink ein.
So charmant kann ein Schreck aussehen: Máxima läutet die Beursvloer in strahlendem Pink ein.(Bild: Dutch Press Photo Agency / Action Press / picturedesk.com)

Als Máxima dann den symbolischen Gong schlug, um die Messe offiziell zu eröffnen, zuckte sie kurz zusammen – offenbar überrascht vom lauten Klang. 

Lesen Sie auch:
Kronprinzessin oder Hollywoodstar? Amalia sorgte beim Thronwechsel in Luxemburg für Jubel!
Auftritt unter Jubel
Kronprinzessin Amalia sah aus wie Hollywoodstar!
03.10.2025
Mutter-Tochter-Power
Königin Máxima und Amalia im Business-Look
23.09.2025

So zeigte sich einmal mehr, warum die niederländischen Royals zu den beliebtesten Königshäusern Europas zählen: Máxima und Willem-Alexander meistern ihre Aufgaben mit Humor, Herz und jeder Menge Charme – sie sind das perfekte royale Dream-Team, selbst wenn sie sich an einem Tag in zwei völlig unterschiedlichen Welten bewegen.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
134.084 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
133.976 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
120.530 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1632 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1231 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Einigung bei Beamten-Löhnen: Das sind die Details
1088 mal kommentiert
Künsberg Sarre (NEOS), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), Sts Alexander Pröll (ÖVP), ...
Mehr Royals
Royals zum Schmunzeln
Willem-Alexander als „Thor“ – Máxima gongt in Pink
In Jeans bei Chanel
Charlotte Casiraghi punktet mit royaler Lässigkeit
Der Kate-Effekt?
Prinzessin Sofia zeigt sich mit neuer Haarfarbe
Albtraum für Prinz!
Stalkerin kam Harry in London gefährlich nah!
Abgedankt und frei!
Das planen Henri und Maria Teresa in der Pension
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf