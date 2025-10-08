Volksanwaltschaft will Theuermann-Abwahl prüfen

FPÖ-Abwahl wird Thema im Landtag

Geprüft werden soll von der Volksanwaltschaft, ob es politische Einflussnahmen oder absichtliche Verzögerungen gegeben hat. Immerhin gab es in dieser Causa auch viel Kritik an dem neuen Wolfsberger SPÖ Bürgermeister Alexander Radl, der erst am 14. September in sein neues Amt gewählt wurde. Auch der SPÖ-Landesparteitag fand wenige Tage später statt, wo Daniel Fellner – der nicht nur Gemeindereferent und damit Chef der Gemeindeaufsicht ist, sondern auch SPÖ-Bezirksobmann in Wolfsberg – zu Kaisers Nachfolger gewählt wurde.