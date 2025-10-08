Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FP-Putsch in Wolfsberg

Volksanwaltschaft will Theuermann-Abwahl prüfen

Kärnten
08.10.2025 10:00
Volksanwältin Gaby Schwarz wird in der Wolfsberger Abwahlcausa tätig.
Volksanwältin Gaby Schwarz wird in der Wolfsberger Abwahlcausa tätig.(Bild: Volksanwaltschaft/ Elias Pargan)

Das Fiasko rund um die vermeintlich rechtswidrige Abwahl der Wolfsberger FPÖ-Stadträtin ist um ein Kapitel reicher: Denn nun schaltete sich auch die Volksanwaltschaft ein.

0 Kommentare

Noch immer liegt keine Entscheidung der Gemeindeaufsicht vor, die sich seit Juni mit der Abwahl von Isabella Theuermann als Stadträtin beschäftigt. Die FPÖ-Bundesrätin wurde – wie bereits mehrfach berichtet – von zwei ordentlichen Gemeinderäten ihrer eigenen Partei (insgesamt besetzt die FPÖ fünf Gemeinderatssitze) abgewählt. Zu Unrecht, wie Theuermann meint. Auch eine E-Mail der Verfassungsabteilung liegt diese Rechtsmeinung nahe.

Allerdings scheint sich die Gemeindeabteilung Zeit zu lassen – und das, obwohl die Gefahr besteht, dass der aktuelle Stadtrat der Bezirksstadt nicht rechtskonform zusammengestellt ist, was einen Präzedenzfall darstellen würde. Nun wurde auch die Volksanwaltschaft auf den ungewöhnlichen Fall aufmerksam.

Zitat Icon

Als betroffene Bürgerin und Mandatarin ist es für mich nicht nachvollziehbar, wie eine derart lange Bearbeitungszeit entstehen kann – insbesondere vor dem Hintergrund der Bedeutung und Tragweite der Angelegenheit.

so Isabella Theuermann, ehemalige Stadträtin

So ist Anfang der Woche ein Brief an die Gemeindeaufsichtsabteilung des Landes ergangen, in dem Volksanwältin Gaby Schwarz (ÖVP) Druck macht – sie fordert eine rasche Erledigung der Angelegenheit: „Im Hinblick auf die Notwendigkeit einer gesetzmäßigen Zusammensetzung des Stadtrates der Stadtgemeinde Wolfsberg, möchte die Volksanwaltschaft auf die Notwendigkeit einer raschen Klärung der Angelegenheit hinweisen.“

Lesen Sie auch:
Isabella Theuermann ist nicht mehr Stadträtin in Wolfsberg.
„Bin schockiert“
FP-Putsch: Ersatzgemeinderat löst Theuermann ab
27.06.2025
Nach FPÖ-Putsch
Streit um Abwahl: Wolfsberg engagiert sogar Anwalt
19.08.2025
„Sowas gab‘s noch nie“
FPÖ-Putsch beschäftigt Aufsichtsbehörde wochenlang
04.08.2025

FPÖ-Abwahl wird Thema im Landtag
Geprüft werden soll von der Volksanwaltschaft, ob es politische Einflussnahmen oder absichtliche Verzögerungen gegeben hat. Immerhin gab es in dieser Causa auch viel Kritik an dem neuen Wolfsberger SPÖ Bürgermeister Alexander Radl, der erst am 14. September in sein neues Amt gewählt wurde. Auch der SPÖ-Landesparteitag fand wenige Tage später statt, wo Daniel Fellner – der nicht nur Gemeindereferent und damit Chef der Gemeindeaufsicht ist, sondern auch SPÖ-Bezirksobmann in Wolfsberg – zu Kaisers Nachfolger gewählt wurde.

Berichte der Volksanwaltschaft werden im Verfassungsausschuss des Landtages behandelt und kommen anschließend in den Landtag. Diskussionspotential gibt es in dieser Causa jedenfalls genug.

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
132.994 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
128.839 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
119.618 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1627 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1076 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Innenpolitik
Einigung bei Beamten-Löhnen: Das sind die Details
1017 mal kommentiert
Künsberg Sarre (NEOS), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), Sts Alexander Pröll (ÖVP), ...
Mehr Kärnten
FP-Putsch in Wolfsberg
Volksanwaltschaft will Theuermann-Abwahl prüfen
Aktion für Jugend
Bald Parkgebühren für Dreiländereck
Vor dem CHL-Duell
KAC-Boss sauer: „So späte Spiele sind Wahnsinn!“
Neues Museumsprojekt
Vergessenes KZ: Mahnmal für Grauen vom Loiblpass
Florianis im Einsatz
Fahrer konnte sich aus brennendem Lkw retten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf