FP-Putsch: Ersatzgemeinderat löst Theuermann ab

Abwahl mit nur zwei Stimmen

Und weil alle anderen Freiheitlichen verhindert waren – Theuermann war bei einer Bundesratssitzung in Wien -, wurde die Stadträtin mit nur zwei Stimmen abgewählt: „Ich bin über diese Vorgehensweise schockiert.“ Gab es denn Streit? „Fragen Sie Christian Ragger“, so die Politikerin, die Gemeinderätin bleiben will. Neuer Stadtrat ist seit gestern Michael Schüssler, der vorgestern noch Ersatzgemeinderat war.