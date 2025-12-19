Weihnachtsmarkt in mittelalterlicher Kulisse

Eselreiten, Schneewittchen und Zaubershow

Auch das Rahmenprogramm lässt keine Wünsche offen: Das Duo Olrun stimmt die Gäste mit Mittelaltermusik auf die Weihnachtszeit ein, Zauberin Sabrina fesselt die Zuschauer mit ihren Künsten und beim Eselreiten leuchten vor allem die Augen von den jüngsten Besuchern. Die Friesacher Burghofspiele schauen mit „Schneewittchen“ vorbei und bringen märchenhafte Stimmung auf den Weihnachtsmarkt.