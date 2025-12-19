Vorteilswelt
Rustikaler Charme

Weihnachtsmarkt in mittelalterlicher Kulisse

Kärnten
19.12.2025 20:00
Auch heuer lädt der weihnachtliche Markt in Friesach wieder zum Gustieren ein.
Auch heuer lädt der weihnachtliche Markt in Friesach wieder zum Gustieren ein.(Bild: Burgbau Friesach/Susanne Ruhdorfer)

Der Burgbau Friesach verwandelt sich an diesem Wochenende in eine mittelalterliche Adventswelt. Zwischen Schmiedkunst und handgefertigten Kostbarkeiten können Besucher in stimmungsvoller Atmosphäre Musik, Zauberei und kulinarischen Genüssen erleben.

Während viele Weihnachtsmärkte mit grellem Blinken und lauter Beschallung um Aufmerksamkeit buhlen, geht man in Friesach bewusst einen anderen Weg. Hier setzt man auf Besinnlichkeit, stimmungsvolles Fackellicht und eine Atmosphäre, die den Advent wieder spürbar macht. Am kommenden Wochenende verwandelt sich der Burgbau Friesach erneut in einen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt.

Zahlreiche Aussteller präsentieren handgefertigte Produkte: kunstvolle Holzarbeiten, hochwertige Olivenholz-Produkte, kreative Keramik, Korbwaren vom Friesacher Korbflechter sowie Bekleidung aus Loden und feinen Stoffen. Baumperlen begeistern durch ihre natürliche Einzigartigkeit und rustikale Trinkhörner versprühen mittelalterlichen Charme.

Eselreiten, Schneewittchen und Zaubershow
Auch das Rahmenprogramm lässt keine Wünsche offen: Das Duo Olrun stimmt die Gäste mit Mittelaltermusik auf die Weihnachtszeit ein, Zauberin Sabrina fesselt die Zuschauer mit ihren Künsten und beim Eselreiten leuchten vor allem die Augen von den jüngsten Besuchern. Die Friesacher Burghofspiele schauen mit „Schneewittchen“ vorbei und bringen märchenhafte Stimmung auf den Weihnachtsmarkt.

Matthias „Matakustix“ Ortner wird mit Leseonkel Christian aus ihrem Buch „Von einem, der auszog, ...
Matthias „Matakustix“ Ortner wird mit Leseonkel Christian aus ihrem Buch „Von einem, der auszog, Weihnachten zu erleben“ lesen.(Bild: Burgbau Friesach/Susanne Ruhdorfer)

Literarisch und musikalisch wird es mit Leseonkel Christian und Matthias „Matakustix“ Ortner. Das Duo liest aus ihrem Buch „Von einem, der auszog, Weihnachten zu erleben“ und singt dazu Weihnachtslieder aus aller Welt. Wer aufmerksam durch den Markt schlendert, kann mit etwas Glück auch Theo Lesefuchs entdecken.

Den stimmungsvollen Abschluss am Sonntag gestalten die Sauzipf-Teifl Zeltschach gemeinsam mit den Gurker Domteufeln. Mit einem eindrucksvollen Perchtenlauf und einer spektakulären Feuershow klingt der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Friesach feurig und zugleich faszinierend aus.

20. 12., 13 bis 20.30 Uhr und 21. 12., 11 Uhr bis 18.30 Uhr, Burgbau Friesach. Info: www.burgbau.at

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Kurz unachtsam
Autos touchiert – vierter Wagen prallt gegen alle
Außergewöhnlicher Fall
Kärntner Arzt angeklagt: 6550 Patienten als Opfer!
Auf Piste angefahren
Mutter hilft Tochter und wird schwer verletzt
Bergung mittels Kran
Gefällter Baum rollte auf Beine eines 66-Jährigen
