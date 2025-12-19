Fertige Projekte und neue Ideen in Klagenfurt

Sie blickte auch in die Zukunft: Ob Gernot Darmann oder sie zur Bürgermeisterwahl 2027 antreten werden, sei noch offen. Zuerst stünde ein anderes Projekt an, nämlich der Neubau der Kläranlage um 85 Millionen Euro. Die Eröffnung ist für 2031 geplant. Es ist das teuerste Projekt, das in Klagenfurt in den nächsten Jahren geplant ist, übertrumpft von den Planungskosten sogar das Hallenbad.