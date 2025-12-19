Fertige Projekte und neue Ideen in Klagenfurt

Klagenfurts FP-Stadträtin Sandra Wassermann präsentierte ihre Bilanz über ihre ersten fünf Jahre – dabei verriet sie, was sie bis 2027 noch vorhat und wer blauer Bürgermeister werden will.
Sandra Wassermann war schon im Parlament, am Freitag zog die FP-Politikerin aber Bilanz über die letzten fünf Jahre als Stadträtin. „Begonnen hat meine politische Tätigkeit, als ich zehn Jahre alt war“, sagt sie. „Damals habe ich Unterschriften zur Schaffung einer Wohnstraße an meiner Heimatadresse gesammelt. Jetzt bin ich selbst Verkehrsreferentin.“
Mehrere Projekte habe sie in den vergangenen Jahren umgesetzt, zählt sie auf: „Fertigstellung der Unterführung in Waidmannsdorf um 16 Millionen Euro, 10-Minuten-Takt der Busse in Harbach, dazu 5,2 Millionen Euro Förderung für hunderte Wohnungen. Ich habe barrierefreie Toiletten auf Friedhöfen geschaffen und den Heuplatz um 700.000 Euro saniert.“
Die Stadträtin nannte außerdem den Hochwasserschutz als eines ihrer großen Anliegen: „Die zwei Revisionsteiche am Treimischer Teich wurden fertiggestellt, jetzt liegt die Bestätigung für den Hochwasserschutz Viktringerbach vor.“
Sie blickte auch in die Zukunft: Ob Gernot Darmann oder sie zur Bürgermeisterwahl 2027 antreten werden, sei noch offen. Zuerst stünde ein anderes Projekt an, nämlich der Neubau der Kläranlage um 85 Millionen Euro. Die Eröffnung ist für 2031 geplant. Es ist das teuerste Projekt, das in Klagenfurt in den nächsten Jahren geplant ist, übertrumpft von den Planungskosten sogar das Hallenbad.
Ideen habe Wassermann genug: Pfarrplatz sanieren, Heinzelsteg bauen, LED-Lichter installieren und auch mehr Parkplätze am Bahnhof schaffen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.