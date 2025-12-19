Vorteilswelt
Rennen um Stadtchef?

Fertige Projekte und neue Ideen in Klagenfurt

Kärnten
19.12.2025 22:00
Stadträtin Sandra Wassermann mit FP-Klubchef Andreas Skorianz.
Stadträtin Sandra Wassermann mit FP-Klubchef Andreas Skorianz.(Bild: Christian Tragner)

Klagenfurts FP-Stadträtin Sandra Wassermann präsentierte ihre Bilanz über ihre ersten fünf Jahre – dabei verriet sie, was sie bis 2027 noch vorhat und wer blauer Bürgermeister werden will.

Sandra Wassermann war schon im Parlament, am Freitag zog die FP-Politikerin aber Bilanz über die letzten fünf Jahre als Stadträtin. „Begonnen hat meine politische Tätigkeit, als ich zehn Jahre alt war“, sagt sie. „Damals habe ich Unterschriften zur Schaffung einer Wohnstraße an meiner Heimatadresse gesammelt. Jetzt bin ich selbst Verkehrsreferentin.“

Mehrere Projekte habe sie in den vergangenen Jahren umgesetzt, zählt sie auf: „Fertigstellung der Unterführung in Waidmannsdorf um 16 Millionen Euro, 10-Minuten-Takt der Busse in Harbach, dazu 5,2 Millionen Euro Förderung für hunderte Wohnungen. Ich habe barrierefreie Toiletten auf Friedhöfen geschaffen und den Heuplatz um 700.000 Euro saniert.“

Die Treimischer Teiche sind gegen Hochwasser geschützt und ausgebaut.
Die Treimischer Teiche sind gegen Hochwasser geschützt und ausgebaut.(Bild: Christian Tragner)
Die Kläranlage kostet Klagenfurt 85 Millionen Euro.
Die Kläranlage kostet Klagenfurt 85 Millionen Euro.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Unter Sandra Wassermann wurde der autofreie Heuplatz gestaltet.
Unter Sandra Wassermann wurde der autofreie Heuplatz gestaltet.(Bild: Christian Tragner)

Die Stadträtin nannte außerdem den Hochwasserschutz als eines ihrer großen Anliegen: „Die zwei Revisionsteiche am Treimischer Teich wurden fertiggestellt, jetzt liegt die Bestätigung für den Hochwasserschutz Viktringerbach vor.“

Sie blickte auch in die Zukunft: Ob Gernot Darmann oder sie zur Bürgermeisterwahl 2027 antreten werden, sei noch offen. Zuerst stünde ein anderes Projekt an, nämlich der Neubau der Kläranlage um 85 Millionen Euro. Die Eröffnung ist für 2031 geplant. Es ist das teuerste Projekt, das in Klagenfurt in den nächsten Jahren geplant ist, übertrumpft von den Planungskosten sogar das Hallenbad. 

Ideen habe Wassermann genug: Pfarrplatz sanieren, Heinzelsteg bauen, LED-Lichter installieren und auch mehr Parkplätze am Bahnhof schaffen.

Christian Tragner
