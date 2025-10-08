Russische Tanker spionieren und sabotieren

Französische Marine kapert russischen Tanker

Die französische Marine hatte den Tanker „Boracay“ am vergangenen Samstag vor der bretonischen Insel île d“Ouessant wegen Ungereimtheiten im Hinblick auf seine Flagge aufgebracht. Der Kapitän und der Erste Offizier wurden, auch wegen des Vorwurfs festgenommen, die „Nationalität des Schiffes“ nicht belegen zu können. Der Kapitän soll sich nun am 23. Februar kommenden Jahres vor einem französischen Gericht verantworten, weil er bei einer Kontrolle auf See offizielle französische Anweisungen nicht befolgt haben soll. Die weiteren Vorwürfe wurden fallen gelassen. Am Freitag durfte das Transportschiff, das zur russischen „Schattenflotte“ gezählt wird, seine Fahrt fortsetzen.