Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Jahre nach Terror

Netanyahu sagte Rückkehr aller Gaza-Geiseln zu

Außenpolitik
07.10.2025 22:24
(Bild: AP/Ohad Zwigenberg)

Zwei Jahre nach dem Hamas-Angriff auf Israel hat Regierungschef Benjamin Netanyahu seine Entschlossenheit bekräftigt, alle von der islamistischen Palästinenserorganisation festgehaltenen Geiseln zurückzuholen. Israel erlebe gerade „schicksalhafte“ und „entscheidende Tage“, erklärte Netanyahu am Dienstag. Seine Regierung werde weiter dafür kämpfen, alle ihre Ziele im Gaza-Krieg zu erreichen.

0 Kommentare

Neben der Rückkehr aller Geiseln sprach Netanyahu von einer „Beseitigung der Hamas-Herrschaft“ um sicherzustellen, „dass der Gazastreifen nie wieder eine Bedrohung für Israel darstellt“. Netanyahus Ankündigung, die „Herrschaft“ der Hamas beenden zu wollen, könnte vor dem Hintergrund der Gespräche in Ägypten als mögliches Zugeständnis gewertet werden. Bisher hatte Israels Regierung als Kriegsziele die Rückholung aller Geiseln und die vollständige Zerschlagung der Hamas ausgegeben.

Chefunterhändler der Hamas fordert Garantien
Bei den indirekten Verhandlungen mit Israel in Ägypten forderte indes der Chefunterhändler der Hamas, Khalil al-Hayya, von US-Präsident Donald Trump und den Vermittlern „Garantien“ für ein Ende des Kriegs im Gazastreifen. „Wir vertrauen der Besatzungsmacht nicht, nicht einmal für eine Sekunde“, sagte er am Dienstag der dem ägyptischen Geheimdienst nahestehenden TV-Sendergruppe Al-Kahera News mit Blick auf Israel.

  „Die israelische Besatzungsmacht hat ihre Versprechen im Laufe der Geschichte nie gehalten“, sagte al-Hayya. Israel habe im aktuellen Krieg zwei Waffenruhen gebrochen. „Deshalb wollen wir echte Garantien“, erklärte der Unterhändler. Die Hamas sei bereit, auf ein Abkommen hinzuarbeiten, das das Ende des Krieges, den Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen und einen Austausch von Geiseln und palästinensischen Häftlingen vorsehe, fügte er hinzu.

Die Infografik zeigt den Verbleib von mehr als 250 am 7. Oktober 2023 entführten Geiseln der Hamas. 48 Menschen sind noch in Gaza, davon laut israelischen Schätzungen 28 tot. 59 Tote wurden geborgen oder übergeben. 148 Menschen wurden lebend befreit oder freigelassen. Quelle: AP.

  Die Hamas forderte bei den Gesprächen laut Al-Kahera News unter anderem die Freilassung des Palästinenserpolitikers Marwan Barghouti. Barghouti sitzt seit 2002 eine lebenslange Haftstrafe ab. Er war einer der Anführer der zweiten Intifada, des palästinensischen Aufstands in den von Israel besetzten Palästinensergebieten von 2000 bis 2005, und gilt als einer der populärsten Politiker der palästinensischen Fatah-Partei.

Israel und die Hamas führen seit Montag indirekte Gespräche
Israel und die Hamas führen seit Montag unter Vermittlung von Ägypten, Katar und den USA indirekte Gespräche über einen von Trump vorgelegten Gaza-Plan. Trumps Vorschlag sieht unter anderem die Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Geiseln, die Entwaffnung der Hamas und einen schrittweisen Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen vor.

  Dem Plan zufolge soll die Hamas künftig bei der Verwaltung des Gazastreifens keinerlei Rolle mehr spielen. Die islamistische Palästinenserorganisation besteht allerdings auf einem Mitspracherecht, auf die Forderung nach ihrer kompletten Entwaffnung hat sie bisher nicht reagiert.

Lesen Sie auch:
Zahlreiche Menschen trauerten um ihre verstorbenen Angehörigen.
Gedenken in Israel
Schweigeminute für die Opfer des Hamas-Angriffs
07.10.2025
Kairo als Hoffnung?
Israel und Hamas entsenden Verhandlungsteams
05.10.2025

  Kämpfer der Hamas und mit ihr verbündeter Islamisten aus dem Gazastreifen hatten am 7. Oktober 2023 Israel überfallen. Nach israelischen Angaben wurden dabei mehr als 1.200 Menschen getötet. 251 Menschen wurden in den Gazastreifen verschleppt. Zwei Jahre später sind noch immer 47 Geiseln in der Gewalt der Hamas. Mindestens 25 der Geiseln sollen nach Angaben des israelischen Militärs aber bereits tot sein.

Der Hamas-Angriff löste den Krieg im Gazastreifen aus, wo Israel seitdem massiv militärisch vorgeht. Zuletzt wuchs jedoch die Hoffnung auf ein Ende des Krieges, nachdem US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche einen Friedensplan vorgestellt hatte. Seit Montag führen Delegationen der Hamas und Israels in Ägypten indirekte Gespräche über diesen Plan, der unter anderem die Freilassung aller Geiseln, die Entwaffnung und politische Entmachtung der Hamas sowie einen schrittweisen Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen vorsieht.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
131.816 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
121.311 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
117.385 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1619 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1073 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Österreich
Fall „Waltraud“: Ermittlungen wegen Sozialbetrug!
964 mal kommentiert
Das Bundeskriminalamt hat Ermittlungen gegen „Waltraud“ aufgenommen.
Mehr Außenpolitik
Zwei Jahre nach Terror
Netanyahu sagte Rückkehr aller Gaza-Geiseln zu
„Historischer Schritt“
Einigung bei Beamten-Löhnen: Das sind die Details
Schwere Vorwürfe
Meloni angezeigt wegen Mitschuld an „Völkermord“
Fall Anna:
Krauss: „Wir leben in einer offenen Psychiatrie!“
Krone Plus Logo
Verbündete gesucht
Mattle fordert Aus für „Österreich-Aufschlag“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf