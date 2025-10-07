Meloni angezeigt wegen Mitschuld an „Völkermord“

„Zähle Morddrohungen gar nicht mehr“

Meloni, die am 22. Oktober ihren dritten Jahrestag im Amt feiert, beklagte ein zunehmend aggressives politisches Klima in Italien. „Ich zähle die Morddrohungen gar nicht mehr, ich komme nicht einmal mehr dazu, sie zu melden. Und ich denke, dass es dafür Verantwortliche gibt – etwa jene, die sagen, ich hätte Blut an den Händen, oder dass ich und diese Regierung Komplizen eines Völkermords seien“, betonte die Regierungschefin.