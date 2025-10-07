Wöginger-Urteil: Lautes Schweigen der Konkurrenz

In den meisten Fällen reagieren die Parteien bei Gerichtsurteilen von konkurrierenden Politikern mit Aussendungen oder Postings in den sozialen Medien binnen weniger Stunden – bei Wöginger herrscht aktuell jedoch Schweigen im Walde.

Kanzler erleichtert

Lediglich der ÖVP-Klubobmann selbst sowie sein Parteikollege, Bundeskanzler Christian Stocker, meldeten sich bisher zu Wort. „Dass Wöginger den Gerichtssaal heute als unbescholtener Mann verlässt und das Strafverfahren damit beendet ist, freut mich nicht nur als sein Freund, sondern auch als Bundesparteiobmann der Volkspartei sehr“, betonte Stocker.