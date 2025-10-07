Mordprozess: „Eingedroschen, wie auf Boxsack“

Tatort Bahnhof, Fundort Flughafen

Bewusstlos wurde der Mann nämlich einige Stunden später am Flughafen Wien-Schwechat in der Ankunftshalle gefunden. Wie Ermittlungen zeigten, fuhr er dort noch mit dem Bus hin, erlag dann aber dem schweren Schädel-Hirn-Trauma und einer Hirnblutung. Durch eine sogenannte Kamerarückverfolgung konnten die Beamten schließlich herausfinden, was sich am Wiener Hauptbahnhof abspielte. Zwei Tage nach dem brutalen Angriff, dem wohl ein Streit vorangegangen sein dürfte, wurde der 55-Jährige festgenommen. Einer der Ermittler erkannte ihn am Bahnhof zufällig.