Schüler (16) soll seine Lehrerin bedroht haben

Streit mit Lehrerin während Pause

In seiner alten Schule soll er Klassenkameraden regelmäßig bedroht und verprügelt bzw. andere dazu angestiftet haben. Auch mit einer Lehrerin hat er sich offenbar angelegt. „Du wirst meine Hand im Gesicht spüren“, soll der pummelige Jugendliche zur Pädagogin gesagt haben – weil sie in der Pause die Toilettentüre offen haben wollte.