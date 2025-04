Mann stirbt nach Attacke am Wiener Hauptbahnhof

Schockierende Szenen am Wiener Hauptbahnhof, vergangenen Montag: Dort eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern – mit tödlichen Folgen. Wie die Polizei berichtet, wurde ein 38-Jähriger bei der Attacke von seinem Kontrahenten schwer verletzt. Der Täter prügelte mehrfach auf sein Opfer ein – offenbar so brutal, dass der Mann später an den Folgen der Schläge starb.