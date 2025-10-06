Euphorie trägt die Familien-Dynastie in Greinbach

Säure-Einbrecher sind nach Pause zurück in Wien
Das „Krone“ Spiel der Runde zwischen Pöllau und Greinbach war diesmal eine klare Angelegenheit. Warum eine Familie mit „ihrem“ Verein die steirische Unterliga Ost aufmischt und warum auch der Gegner hochtrabende Pläne für die Zukunft hat.
In Greinbach ist Fußball Familiensache. In der Funktionärsetage der Oststeirer, die im „Krone“ Spiel der Runde in der Unterliga Ost (Hier geht‘s zur Tabelle >>) auswärts auf Pöllau trafen, tragen Obmann, Stellvertreter, Kassier, Schriftführer, Jugendleiterin sowie je ein Vorstands- und ein Beiratsmitglied den gleichen Nachnamen.
