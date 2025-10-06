Euphorie trägt die Familien-Dynastie in Greinbach

In Greinbach ist Fußball Familiensache. In der Funktionärsetage der Oststeirer, die im „Krone“ Spiel der Runde in der Unterliga Ost (Hier geht‘s zur Tabelle >>) auswärts auf Pöllau trafen, tragen Obmann, Stellvertreter, Kassier, Schriftführer, Jugendleiterin sowie je ein Vorstands- und ein Beiratsmitglied den gleichen Nachnamen.